Laura Escanes aclara los rumores de crisis con Risto Mejide

Hace un tiempo que Laura Escanes no es la misma y lo han notado sus más de un millón y medio de seguidores. La influencer apenas utiliza su perfil de Instagram y, cuando lo hace, aparece en pijama y con gesto triste, incluso ha reconocido que no está pasando por su mejor momento. Esta actitud, sumada a la ausencia de Risto Mejide en sus publicaciones, ha desatado todo tipo de rumores sobre una posible separación del presentador de televisión y su mujer, que dieron la bienvenida a su hija Roma hace poco más de un año.

Fue uno de sus seguidores de Instagram quien le preguntó directamente por su situación actual y Laura contestó tajante: "Chicos, contesto una vez y ya. Ayer lo dije en el directo, pero lo recuerdo por aquí: por no subir fotos con alguien no significa que haya pasado algo. Ni con amigos, ni con parejas… Hace unos meses que subo más bien pocas fotos como post y estoy más presente en stories. No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis estar tranquilos. He leído cada cosa...".

El matrimonio dejó atrás su vida en Barcelona hace unos meses y se mudaron a una nueva casa en Madrid. La joven de 24 años confesó que esto implicaba dejar amigos y familia en la Ciudad Condal, pero para ellos era más fácil estar en Madrid, cerca de sus respectivos trabajos. Además, la maternidad ha hecho que Laura esté más centrada y haya dejado de lado sus redes sociales, ya que su hija Roma tiene problemas de sueño. "Últimamente no subo tantas fotos ni estoy tan pendiente por aquí. Estoy dando prioridad a escucharme más y me va bien mentalmente", explicó.