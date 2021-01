Una jugarreta de Anabel Pantoja contra Belén Esteban acaba con su amistad

El distanciamiento entre Anabel Pantoja y Belén Esteban cada vez es más evidente. Hace unos días descubrimos que la relación entre las amigas no estaba pasando por su mejor momento debido a desavenencias surgidas a raíz del lanzamiento de un nuevo proyecto profesional de la princesa del pueblo. "Como en todas las amistades, hay altibajos, pero yo la quiero a ella y ella me quiere a mí", dijo Belén Esteban sin querer profundizar en el origen de su disputa. "Me he equivocado y ella tiene que tener su tiempo. Me da pena porque no ha sido intencionado", reconoció Anabel.

Aunque las protagonistas no han querido dar más explicaciones al respecto, sus compañeros de Sálvame no han dejado de especular sobre el motivo que ha podido romper su amistad. Kiko Hernández, aseguró que todo se debe al lanzamiento de la nueva línea de joyas de Belén Esteban, impulsadas por la misma empresa que lanzó la colección de la sobrina de Isabel Pantoja: "Anabel no está dispuesta a compartir clientes pero, sobre todo, dinero, mucho dinero. Este dinero ella no lo quiere compartir, el dinero que habría calculado que podría perder si sus compradores se dividen", aseguró al comienzo del espacio. Y añadió: "Por eso ha intentado boicotearla a toda costa. Belén ahora se siente traicionada, decepcionada y dolida, tanto que se plantea no ir ni a su boda. La boicoteadora Pantoja viene para explicarnos qué ha sucedido con Belén y cuánto dinero es suficiente para romper una amistad que creíamos muy sólida".

Aunque este ha sido el motivo definitivo en la ruptura de las amigas, lo cierto es que la relación entre ambas se había visto resentida durante los últimos meses. Especialmente duro fue uno de sus enfrentamientos durante el tiempo que Anabel estuvo de baja médica recuperándose de una ruptura de peroné. En una conexión en directo desde Canarias, donde reside con su novio, Anabel se negó a hablar sobre el conflicto entre su tía Isabel y su primo Kiko, reprochando al programa que no se respete su derecho a no hablar del tema y a Belén Esteban se le consienta que no se hable de su hija.

Unas declaraciones que dolieron mucho a la ex de Jesulín: "El primer enfrentamiento fue público, cuando en una conexión desde Canarias Anabel nombró a un familiar de Belén. A partir de ahí la relación entre ellas se ha enfriado", aclaró Kiko Matamoros sobre la razón del distanciamiento. "A mí hay cosas de ella que no me han sentado bien y creo que debo de hablar con ella cuando crea conveniente", insistió Belén.