La entrevista que hizo hace unos días Isabel Gemio a María Teresa Campos en Youtube, lejos de ser una charla entre amigas y colegas, ha resultado en una auténtica batalla campal. Desde entonces muchos medios de comunicación se han hecho eco de ese desafortunado encuentro, que ninguna de las dos se lo pudo imaginar.

Campos, en líneas generales, se quejó del trato recibido por parte de Gemio, haciéndole preguntas que no le gustaron nada, como su edad, vida sentimental y demás. Por su parte Gemio declaró que en ningún momento fue su intención incomodar a su invitada, con la que siempre se ha llevado muy bien, asegurando que entre las dos siempre ha habido un gran cariño y admiración.

Al ponerme en contacto con Isabel no tuvo ningún problema en conceder esta entrevista.

P. Lo primero de todo ¿Cómo estás?

Aguantando la tormenta, agarrada al mástil de la verdad, el apoyo de miles de personas que me están escribiendo por mis redes, amigos, compañeros y compañeras de profesión. Pero no se lo deseo a nadie.

P. ¿Qué opinas de la gente que dice que lo has hecho para tener más seguidores?

Pues que no me conocen. Llevo con el canal desde marzo y ni lo promocioné ni me importaba ir poco a poco. Sé que Youtube es lento, y mucho más con el tipo de entrevistas que hago. Hice la entrevista a Teresa por cortesía hacia ella, ya que previamente lo había hecho ella conmigo.

P. ¿Quién crees que puede estar detrás de todo esto?

El dinero, el negocio televisivo, los intereses, el odio, el ego y que soy un blanco fácil, y ahora muy débil.

P. Nunca has dado ningún problema. ¿A qué crees que se debe esto?

Algunos no me perdonan que yo opinara, pero llevo 6 años callada.

P. ¿Es cierto que Nilo va al Deluxe?

No tengo ni idea, pero me consta que le han llamado. De todas formas, él ya me pidió perdón por todo el daño que me causó, aunque no lo hizo público ni yo tampoco, pero como me preguntas, te digo lo que hay.

P. ¿Te imaginabas que podrías tener tantos enemigos?

Pues no, la verdad, aunque siempre son los mismos, y me siento respetada por la gente que respeto.

P. ¿Cómo está tu trabajo al frente de tu fundación en estos tiempos tan complicados?

Te agradezco esta pregunta. Por cierto, también han vertido sospechas sobre la fundación, y por ahí no voy a pasar. Tenemos las cuentas al alcance de cualquiera con su correspondiente auditoria, y hemos sido analizados por la Fundación Compromiso y Transparencia y nos pusieron en el número 2, después de la de Josep Carreras. Es cruel que en tiempos tan difíciles para todas las fundaciones quieran hacer daño de este modo. Con la pandemia solo se investiga el Covid-19, algunos de nuestros proyectos de investigación están paralizados por falta de ingresos, ya que no tenemos eventos ni aportaciones como antes. Esto sí que es dramático. La investigación en enfermedades minoritarias es la única esperanza para miles de millones de personas que padecen una patología incurable.

P. ¿Qué opina de la Ley Celaa?

No la he leído entera, pero no creo que ningún gobierno, sea del color que sea, se atreva a cerrar los centros de educación especial. No lo permitiremos. Estamos a favor de la integración, pero serían necesarios tantos recursos que no lo veo factible.

P. ¿Cómo ha afectado la pandemia a personas vulnerables, como a los que tu defiendes en tu fundación?

Es una época muy difícil para estas personas, han dejado de recibir terapias esenciales para su enfermedad y calidad de vida. Eso las empeora, por otro lado, muchas familias sin recursos con un familiar enfermo o dependiente han sido agravadas por su situación. Y emocionalmente es muy duro, han tenido que quedarse en casa sin contacto con otras personas. Y así siguen, por el gran riesgo que supondría contagiarse.

P. ¿Como está tu hijo Gustavo?

Afortunadamente, no ha tenido problemas en este tiempo, también debido a vivir aislado. Para nosotros no haber tenido que ir a un hospital y motivo para estar contentos. Pero sigue confinado desde Febrero del pasado año. Él lo lleva demasiado bien, y me anima a no perder el ánimo.

P. ¿Cómo llevas el estar en medio de esta polémica?

Con lo que te acabo de decir sé muy bien donde tengo que poner mi energía y mi atención, pero es imposible que la polémica no me salpique. Sigo sin acostumbrarme, pero cada vez estoy más fuerte gracias a la meditación y a mi desarrollo espiritual. Cuando esté del todo fuerte, quizás tome decisiones. Os lo contaré. De momento, ya está mi abogada preparando una demanda contra Lydia Lozano. Hay cosas que no voy a permitir.