Tamara Falcó estrena su nuevo proyecto en televisión con un look de infarto

Tamara Falcó estrenó este viernes un nuevo proyecto televisivo en Antena 3. La hija de Isabel Preysler forma parte del jurado de El desafío, el nuevo concurso de Atresmedia presentado por Roberto Leal. Y es que desde alzarse con la victoria de Masterchef Celebrity, Tamara se ha convertido en rostro habitual en la televisión con programas como Cocina al punto con Peña y Tamara y El Hormiguero, a los que ahora suma este concurso en prime time.

Una de las cuestiones que no ha pasado desapercibido durante la noche del estreno ha sido el look elegido por Tamara, con el que ha querido explotar su lado más sexy. La colaboradora, que se sienta en la mesa con compañeros como Juan del Val o Santiago Segura, ha mostrado su lado más sensual con un top tipo corpiño sin tirantes y en color negro y con escote palabra de honor. Un look que completado con un moño bajo y unos pendientes dorados, así como un sutil maquillaje que resaltaba sus rasgos.

Atrás queda el look tímido y recatado que acostumbraba a llevar hace años, en especial cuando la televisión aún no formaba parte de su vida. Gracias a las buenas críticas que reciben sus estilismos cada semana en su colaboración en El Hormiguero, Tamara se ha convertido en un icono de estilo, llegando a agotar algunas de las prendas que luce.