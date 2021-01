Las claves de la separación y el gran error que podría cometer Bertín Osborne

La crónica rosa de Es la mañana de Federico con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno ha abordado la sorprendente separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Una noticia que saltó este fin de semana en el programa Viva la vida pero que ya ha sido confirmada tanto por el cantante y presentador como por la modelo venezolana.

Federico Jiménez Losantos ha adelantado en esRadio que Bertín dice que está "bien, pero dicho de una manera que indica que está mal". En conversación con el propio presentador, "le dije que lo único que me prometiera que no se pusiera a torear caniches", dijo en una nada velada referencia a Enrique Ponce, otro reciente separado en la madurez. "Entonces cambió el tono lúgubre y nos reímos un rato. Él estuvo en esto con Paloma Cuevas no por la separación sino por la forma de hacerlo".

La periodista Beatriz Cortázar relató en esRadio lo sucedido. "Bertín Osborne no esta para bailar sevillanas pero tampoco con la lágrima. Es su decisión. Yo le dije que si era seguro o no, si podían volver. Y me dijo "no, esto no es una cosa de un calentón ni que haya pasado algo. Ni hay terceras personas ni tengo necesidad o ganas, es la última de sus prioridades. Ya venía pasando, es convivencia, es discutir por la mañana por todo, es chocar, y cuando te acuestas y estas todo el día encabronado por nada es una convivencia muy desagradable", dijo el cantante y presentador.

Jiménez Losantos fue en la misma dirección. "Pensaban muy distinto de demasiadas cosas, y en una pareja que está con la tensión de cuidar de su hijo Kike". Si a ello unimos que el trabajo acapara gran parte de la atención de Bertín, que está "menos tiempo en casa" del que desearía, se van juntando elementos que han precipitado la ruptura.

Sobre todo si a ello unimos otros factores de la convivencia. A Bertín, por ejemplo, le gusta vivir en su finca de Sevilla en el campo, mientras Fabiola prefiere y necesita vivir en Madrid. "Él estaba en Madrid por deferencia a Fabiola pero le apetecía estar en el campo con sus caballos".

¿Y cómo transcurrirá la separación a partir de ahora? Bertín Osborne ha confesado que va a dejar todos los papeles a Fabiola, en quien confía totalmente. "Le he dicho que lo haga todo ella porque a todo le voy a decir que sí", aseguró, dejando de lado todo conflicto económico. Ambos están de acuerdo en que su prioridad es el bienestar de los niños.

"Ella va a seguir llevando la fundación Bertín Osborne, ellos no va a convivir pero van a seguir siendo una familia. Mientras no aparezcan terceros o terceras, al menos", pronosticó Beatriz Cortázar.

Para Federico Jiménez Losantos, ese precisamente puede ser el gran error de Bertin. Y es que el divorcio deben de llevarlo "terceras personas que están a tus intereses, porque luego cuando se pasa el momento malo y la lágrima, y si el acuerdo es generoso te das cuenta de que temas quedado sin nada". Por tanto, lo conveniente sería que sean "dos abogados los que se pongan de acuerdo", y no ellos mismos. "La historia demuestra que lo mejor para quedar bien es que se haga con abogados, y con rapidez".