El gran secreto que Edurne no contó a sus compañeros de 'Got Talent': "Nadie lo sabía"

El regreso de Got Talent a Telecinco supone la vuelta a la televisión de Edurne tras anunciar que está esperando su primer hijo junto al futbolista David de Gea. Tras diez años de relación, la artista y el deportista se convertirán en padres de una niña que se espera que nazca a lo largo de este mes de febrero. "Es una bebita preciosa", dijo hace un mes la futura mamá en sus redes sociales donde confirmó el sexo del bebé.

La nueva edición del talent show de Mediaset estará marcada por la ausencia de Paz Padilla, que perdió a su mujer durante las grabaciones de las audiciones pero que se reincorporará a partir de las semifinales, pero también por el gran secreto que Edurne ha guardado al resto de sus compañeros. Y es que la artista prefirió ocultar que durante las grabaciones ya sabía que estaba esperando una hija, tal y como ella misma confirmó durante la presentación de la nueva temporada en la que participó Chic: "Creo que es la edición de Got Talent en la que más me he emocionado".

"Soy una persona muy sensible, por norma general. Pero tengo que decir que aunque estaba embarazada desde el primer momento de las grabaciones. Nadie lo sabía", dijo mientras sus compañeros confirmaban sus palabras. "Lo guardé en secreto porque era muy reciente", explicó. Al respecto, Dani Martínez, su compañero de mesa en el jurado, contó una anécdota: "En una de las galas le pregunté si quería tener un niño y me mintió a la cara", narró entre risas. "Todo lo vivo muy intensamente, pero ahora creo que lo hago mucho más. Si este programa ya me suele emocionar, ahora con las hormonas a flor de piel lo hace mucho más".

Una edición "impresionante"

El próximo viernes Got Talent volverá a la pequeña pantalla para deleitar a los espectadores con "impresionantes números" que no dejarán a nadie indiferente, tal y como afirmó su maestro de ceremonias, Santi Millán: "Hay procesos creativos que más o menos ves por dónde van, pero hay otros que dan como resultado cosas que nunca se han visto antes. Hay gente que canta, baila o ejecuta acrobacias con técnicas impresionantes y eso está muy bien, pero luego hay artistas que tiene algo que no sabes de dónde sale y es lo que me flipa. Hemos visto cosas muy espectaculares y muy particulares también".



Por su parte, Dani Martínez añadió: "Al talento no te acostumbras, siempre te sorprende más, te alucina más. Siempre aparecen cosas que no esperabas, una actuación que te hace levantarte de la silla. Con pandemia o sin ella, este programa siempre acaba sorprendiendo".

En la línea de su compañero, Edurne recalcó: "Es increíble que en una sexta temporada sigua habiendo tanto talento y que siga viendo actuaciones que me han sorprendido muchísimo", mientas que Paz Padilla explicó: "A mí el talento siempre me sorprende, el talento es una expansión de la conciencia. Aunque yo no he estado en las audiciones, he vivido la última etapa del programa con mucha intensidad. Para mí es el programa más completo, yo he nacido para esto".