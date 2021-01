La "rastrera" traición de Anabel Pantoja que ha roto su amistad con Belén Esteban

Desvelada la razón del enfrentamiento en el que están sumidas Belén Esteban y Anabel Pantoja. La colaboradora por fin se ha animado a desvelar el motivo del conflicto que ha llegado a romper con una amistad casi íntima. Y la razón hay que buscarla fuera del programa Sálvame.

El asunto tiene que ver con la línea de joyas que Belén Esteban acaba de sacar, mientras que Anabel tiene ya la suya desde hace años.

Cuando Belén hizo su gran lanzamiento en redes sociales, Anabel se lanzó a publicitar las suyas en Instagram apenas unos minutos después con una publicación de seis fotografías en la misma red social. Cosa que, claro, molestó sobremanera a la "princesa del pueblo".

No obstante, lo peor fue la decisión de Anabel de llamar al equipo de Belén Esteban para formularles dos preguntas: "¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar toda la clientela?’ Y eso a mí me mata, yo nunca hubiera hecho eso", dijo muy afectada.

"Me siento defraudada, lo que ha hecho me ha dolido muchísimo", dijo Belén en Sálvame, explicando también que se enteró no porque, obviamente, Anabel se lo contase, sino porque se lo contó su propio equipo y además pudo contrastarlo con la propia compañía.

Belén añadió además que Anabel ya estaba molesta con ella, pero por otra cuestión distinta: porque no le pidió consejo al hacer la campaña en redes sociales. Para nada es consciente de que Belén sabe lo ocurrido, al menos hasta la tarde de ayer.

Viendo lo "rastrero" de su amiga, Belén ya no quiere hablar con ella. Kiko Matamoros le recomendó a que se dé cuenta de la gente de la que se rodea y la aludida asentía: "Lo de que abra los ojos me lo ha dicho mi marido".