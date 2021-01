La reacción de las hijas de Bertín Osborne al enterarse de su divorcio de Fabiola Martínez

Después de dos décadas de amor y dos hijos en común, Fabiola Martínez y Bertín Osborne han comunicado su decisión de divorciarse mediante un escrito enviado a los medios de comunicación. El artista asegura en el mismo que la ruptura se debe a problemas de convivencia, una versión que ha confirmado también la venezolana. Aunque no ha sido una decisión fácil, han llegado a la conclusión de que es lo mejor para ellos y para sus hijos: "Somos una familia, a pesar de las adversidades", dijo Fabiola ante las cámaras que la esperaban frente su casa.

Una decisión muy dura también para las hijas del artista, fruto de su relación con Sandra Domecq, y que estaban muy unidas a la mujer de su padre: "Están disgustadas y apenadas a partes iguales, pues Fabiola era una más en la familia y alguien a la que adoraban después de dos décadas juntos", escribe la publicación. No obstante, respetan la decisión que han tomado pero no alcanzan a comprender este final: "Están molestas con su padre". Aunque el contacto entre Fabiola y Bertín es diario debido a los dos hijos que tienen en común, sus hijas saben que ya no será lo mismo.

La amistad entre las hijas de Bertín y Fabiola es un hecho, relación que no han dudado en hacer pública siempre que han tenido ocasión: "Se llevan de maravilla. Tienen una conexión muy bonita y es habitual que queden a solas o para ver a sus hermanos", comentan fuentes cercanas al medio. Tanto frente a las cámaras, como fuera de ellas, siempre han dado su visto bueno a la venezolana, alguien de la que todo el entorno de Bertín habla "a las mil maravillas".

Menos impactante ha sido la noticia para los dos hijos que comparte el matrimonio, que han vivido junto a ellos el deterioro diario de su relación: "Nos hemos dado un tiempo varias veces y yo creo que en esta ocasión la diferencia es que los niños ya lo saben. Carlitos lo ha asumido bastante bien, incluso él nos ha dicho que sabía que iba a pasar porque nos veía discutir. Nunca han sido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el mundo que estaba a nuestro alrededor", comentó a los medios la propia Fabiola. Los intentos por recuperar la relación no han sido suficientes para salvar al matrimonio.