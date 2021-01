Arévalo es uno de los mejores amigos de Bertín Osborne y, tras haber atravesado una temporada distanciados después de que el valenciano publicase una fotografía disfrutando de una paella con el Rey Juan Carlos -algo que el presentador y cantante no se tomó bien- han retomado su relación.

Por ello, el cómico nos cuenta cómo le ve tras su separación de Fabiola Martínez, además de confesarnos que sin embargo a él la vida le sonríe en lo que a amor se refiere y confirma su relación sentimental nada más y nada menos que con Malena Gracia, con quien le hemos visto en numerosas ocasiones, y con quien la amistad habría dado paso a algo más en los últimos tiempos. "Sí, llevamos un tiempo, hemos hecho muchos trabajos juntos, muchas vivencias y al final hace un tiempo que estamos saliendo.

No obstante, sobre la ruptura de Bertín Osborne, el humorista asegura que él no tiene "nada que decir". "Ellos son los protagonistas y son los que tienen que hablar. Realmente está todo acordado y muy bien y muy felices y contentos", ha dicho sobre el fin del matrimonio de su buen amigo Bertín Osborne.

"Yo sabía lo que sabe un amigo y que no dice nada hasta que no se desvela por ellos. Y nada, no tengo nada que decir de eso", ha explicado sobre si sabía algo de lo que ocurría.

Arévalo también ha hablado con Bertín y confirma que "sí, está triste. No está como es él porque es normal, es una ruptura, mucho cariño se tienen los dos y claro, lo van a pasar mal. Eso es lógico ahora, tener momentos de vacío, de pensar..."

Preguntado por Europa Press sobre si era tan difícil vivir con Bertín, tal y como él mismo ha admitido, el humorista trata de evitar meterse. "Lo dice él y lo dice ella. Lo dicen ellos".

No obstante, hay un resquicio para que esa pareja pueda retomar algún día su relación. "Esa es la esperanza que tenemos todos los que les queremos. Espero que sí, si no pues oye, esto son cosas que pasan".

Arévalo cuenta cómo la prioridad del todavía matrimonio siempre han sido sus hijos, y que pese a que puedan haber pasado tiempos duros, siempre los han puesto por delante. "Ellos no son de discutir con los niños delante. Lo que pasa es que Carlitos en alguna discusión pues los ha pillado. Pero discutir por cosas tontas, nada de por otras parejas o por otras mujeres u otros hombre, nada, por cosas cotidianas. Discusiones de pareja normales, pero que son a lo mejor muchas y llegan un momento que se cabrean, yo que sé."

Además, el humorista normaliza la ruptura, sin tampoco quitarle importancia, incluso desde el punto de vista de los niños: "Un niño de ahora no es igual que un niño de los años 60. Ahora hay niños que en la escuela les preguntan ¿oye, tus padres viven juntos o están separados? O sea que es un modo que se lleva muchísimo, desgraciadamente, pero es así. Una pareja no tiene por qué ser para siempre. Quererse para toda la vida, pero el amor va y viene. No sé nada hijas, cualquier cosa de Bertín lo vais a tener a él con declaraciones y con la línea de respeto y cariño que se le tiene".