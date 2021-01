Así fue el reencuentro de Bertín y Fabiola 48 horas después de anunciar su divorcio

Tan sólo 48 horas después de emitir el comunicado anunciando su separación matrimonial, y después de que ambos afirmasen que mantienen una buena relación y que su ruptura ha sido amistosa y de mutuo acuerdo, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han protagonizado un esperado reencuentro del que la modelo ha desvelado todos los detalles a Europa Press.

El cantante viajó desde Sevilla a Madrid para visitar a sus hijos y, después de comer juntos, la venezolana abandonaba su residencia dejando al cantante disfrutando por unas horas de Kike y Carlos, de 13 y 12 años respectivamente, y que están muy unidos a su progenitor. A media tarde, y sin que Fabiola hubiese regresado al domicilio conyugal, Bertín abandonaba la que ha sido su casa hasta hace poco en la parte de atrás de un vehículo e intentando pasar desapercibido.

Consciente de la expectación mediática que rodea su separación, el presentador ha asegurado que no iba a hacer más declaraciones de las que ya ha hecho, asegurando que ambos están bien, que la separación se debe a sus caracteres pero no a la existencia de terceras personas, que tienen una relación maravillosa y que esto no cambiará por sus hijos.

Poco después de la marcha de Bertín, Fabiola volvía a su casa y, tan amable como de costumbre, contó cómo había sido el reencuentro con el que ya es su exmarido, confesando que el cantante ha hecho este viaje exprés hasta Madrid porque Carlos y Kike le echaban muchísimo de menos: "Bertín y yo hablamos constantemente. Hemos hablado de muchas cosas, pero todavía tenemos que darle forma. Ha venido sobre todo para estar con los niños que le echaban de menos (...) Kike estaba emocionadísimo". Además, confesó que también está siendo muy difícil para las hijas de Bertín, con las que mantiene una relación estupenda: "Ha sido también muy difícil para ellas, ha sido duro, pero bueno, nos quieren y nos respetan. Seguiremos viéndonos, estamos esperando a tenerlo todo más organizado para ver cómo...".

La venezolana aprovechó para agradecer a la prensa el respeto con el que se está tratando un tema tan delicado: "Se agradece que seáis cariñosos y respetuosos sobre todo con temas así. Nosotros siempre os hemos tratado con educación, no nos hemos escondido en momentos buenos, malos, en todos, esto no será una excepción. Es verdad que tampoco hay tanta noticia como para todos los días".