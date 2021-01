Belén Esteban reconoce que la han engañado: Anabel Pantoja no la traicionó

Giro inesperado en el conflicto que enfrentaba a Belén Esteban contra Anabel Pantoja. Hace unos días salió a la luz el fin de la amistad entre las compañeras por una supuesta traición por parte de la sobrina de Isabel Pantoja. Según narró Belén Esteban, Anabel habría intentado dinamitar el lanzamiento de su línea de joyas para evitar que estas eclipsaran a las que ella había lanzado meses antes con la misma empresa. Para ello se habría puesto en contacto con los directivos y les habría mostrado su malestar, además, habría intentado eclipsar el estreno del nuevo negocio de Belén compartiendo fotografías de sus joyas en su cuenta de Instagram.

Una serie de movimientos que enfadaron a la de Paracuellos, que hace unas semanas decidió alejarse de la que era su amiga hasta poder perdonarla. No obstante, este martes la propia Belén contó que podría haber sido engañada por alguien que ha intentado malmeter entre ambas: "Ella no ha hablado con nadie, se lo han inventado", aseguró Belén en Sálvame. "Yo me lo he creído y me he enfadado con ella, lo he pasado fatal", dijo, asumiendo la "culpa" de no haber hablado con su amiga antes de contarlo públicamente.

"Yo sé la persona que a mí me lo ha dicho, y también ha hablado con ella. No entiendo el motivo por el que me han querido engañar. Mi fallo fue no hablar con ella, pero estaba enfadada. Ella se entera del motivo por el que estoy enfadada este lunes, ella se pensaba que era por haber publicado las fotografías de sus joyas el mismo día del lanzamiento de las mías. Mi fallo ha sido no llamarla para aclararlo", continuó la colaboradora.

Por su parte, Anabel aseguró que todo es fruto de un malentendido. Asume que publicó las fotos de sus joyas nada más ver el lanzamiento de las de Belén, pero negó haber hablado con directivos de la empresa: "Eso no lo puedo reconocer porque no lo he hecho. Entiendo su cabreo, pero aquí hay alguien que está mintiendo".