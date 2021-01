Kiko Rivera ocupa la portada de la revista Lecturas con una desgarradora entrevista que le aleja, todavía más, de Isabel Pantoja. Como el propio Dj confiesa, cree que su guerra con su madre no tiene solución posible y que no volverá a tener relación con ella. Destrozado, el marido de Irene Rosales habla además de lo duro que es sentirse huérfano sin serlo, y acusa a la artista de deberle más de 3 millones de euros. Sin embargo, no se plantea demandarla porque no se perdonaría el verla de nuevo en prisión.

Estas y otras muchas declaraciones, el cantante desvela cuál fue el mensaje con el que Pantoja felicitó por su cumpleaños a su nieta Ana. Un audio que Irene ya aseguró en su día que ella nunca enviaría a una niña de 5 años.

Según Kiko, el durísimo mensaje diría lo siguiente: "Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!". Unas palabras que el Dj no habría perdonado a su madre y que sin embargo, el mismo día, la tonadillera ha negado tajantemente.

Para ello, Isabel Pantoja ha reenviado su audio al El Programa de Ana Rosa defendiéndose de las acusaciones de Kiko y dejando claro que en ningún momento envió a su nieta la cruel felicitación de la que habla el Dj. La propia Ana Rosa Quintana ha escuchado a la tonadillera felicitando a su nieta el día de su cumpleaños, y asegura que sin duda era la inconfundible voz de la artista.

En dicho mensaje, que nada tiene que ver con el que habría desvelado Kiko, Pantoja se mostraría cariñosa y conciliadora con su nieta e insistiría, sobre todo, en el amor que tiene tanto por ella como por su hermana Carlota: "Yo quería felicitar a mi nieta Ana, que es su cumpleaños. Ana, te felicito cariño, que seas muy feliz, que lo pases feliz con la gente tuya, con la gente que te quiere y que está contigo. Que tengas muchos juguetes, disfrutes mucho, que lo pases muy bien con tu hermana. Que os quiero un montón, siempre os voy a querer".Y que por favor tu mamá sea tan amable, si tiene tiempo, que a lo mejor no lo puede tener... pero en algún momento que te ponga el audio para que escuches que tu abuela te ha felicitado".

Irene Rosales, rápidamente, se ha puesto en contacto con una de las colaboradoras del programa, Marisa Martín Blázquez, para aclarar que su suegra había enviado tres mensajes a Ana y que, mientras Kiko desveló en Lecturas el contenido del primero, la tonadillera habría hecho público - a través de una persona muy cercana a ella - el segundo. Además, existía un tercer audio de Pantoja, hundida tras la respuesta de su nieta, cuyo contenido desgranarán mañana en el programa, que promete sorprendernos mucho.