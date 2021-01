Ana María Aldón: "Gloria Camila y yo estamos en el mismo barco y José es el patrón"

Ana María Aldón está feliz en su nueva andadura televisiva. Su paso por Supervivientes fue todo un éxito, quedando la segunda, y en la actualidad está colaborando en el programa de Telecinco Viva la Vida. El pasado mes de diciembre tanto a ella como a su marido, José Ortega Cano, se contagiaron del xoronavirus. “Ya estamos bien y de momento sin secuelas. Lo hemos pasado muy mal, más psicológicamente que desde el punto de vista físico. Los primeros días fueron muy duros al no saber lo que iba a pasar, y afortunadamente ha sido leve. José es muy propenso a las neumonías, cada año lo padece, ahora ya solo se ha quedado en un susto. No hemos podido ver a nuestros hijos, ni a nadie, hasta que nos hicieron las pruebas pertinentes y dimos negativo. Los demás miembros de la familia están bien, yo lo he pasado mal por mi madre, que la pobrecita está como una niña pequeña. Tiene Alzheimer y no entiende que no la pueda besar, no es consciente de lo que está ocurriendo. Está muy cuidada, y cada noche duerme uno de mis hermanos con ella. La protegemos mucho, lleva así dos años y medio”. Así lo contó.

La mujer de Ortega Cano reconoció lo mucho que disfruta en la televisión. “Estoy contenta en el programa. En la cuarentena echaba de menos compartir ese rato. A José le gusta que vaya, y nada más terminar lo primero que hago es llamarle y pedirle su opinión, que para mí es muy importante. Siempre me dice que estoy muy guapa y muy correcta. Durante la pandemia no he hecho nada, ahora estoy terminando el curso de Técnico en Patronaje y Escalada, me queda un examen, lo hago en una escuela de Barcelona. Me gusta mucho lo que hago”. De esa manera lo explicó.

Ana María y Gloria Camila siempre se han llevado a bien, aunque los comienzos fueron un poco duros. “Tanto a José como a mí nos hace mucha ilusión que Gloria se estrene en una serie para la televisión. Estamos completamente seguros de que lo va a hacer muy bien. La cámara la quiere mucho, y ella tiene facilidades para la interpretación. Siempre nos hemos llevado muy bien, al principio tenía la desconfianza lógica, de repente aparecí yo y en tan solo 3 meses me quedé embarazada. De ser la reina de la casa a tenerlo que compartir. Lo que hice fue en ponerme en su lugar y comprenderla. Te aseguro que nos queremos mucho. Estamos en el mismo barco y José es el patrón, ella adora su padre, tenemos la suerte que vive muy cerca de nosotros en Madrid y nos vemos con mucha frecuencia. Todos los hermanos se llevan muy bien, mi hija Gema, al vivir en Cádiz, con su hija Nicole, que tiene 3 años, se ven tan solo en verano y la relación es muy buena. Yo fui abuela con tan solo 40 años, y me vuelvo loca con mi nieta.

Además, "también estamos muy pendientes de Rocío, la hija de José Fernando, por las circunstancias. La madre la está criando sola, hacen muchas videollamadas para que la cría vea a su padre. José también disfruta mucho de sus nietas, y nuestro hijo José María, cuando ve a sus sobrinas, se lo pasa en grande. Al ser el mayor las protege mucho, va a cumplir 8 años en febrero. No me gustaría que fuera torero, parece que esa etapa ya le ha pasado. Yo le estaba bordando un traje de torero, lo tengo en el bastidor, pero ahora lo tiene muy olvidado. Le gusta más el futbol, y toca muy bien el piano y la trompeta, durante la pandemia ha practicado mucho el tenis”.