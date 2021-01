Cayetano Rivera doblega a la Junta en los tribunales: "Su lucha de David contra Goliat"

Cayetano Rivera ha vencido a la Junta de Andalucía en los juzgados. Tal y como publica ¡Hola! en exclusiva, el torero lleva los últimos cuatro años litigando tras unos sucesos acaecidos en la corrida goyesca de Ronda de 2017.

Tal y como ha explicado el abogado Joaquin Moeckel, que también asesora a los Rivera en su conflicto con Isabel Pantoja y los objetos de Paquirri, Cayetano emprendió una particular "lucha de David contra Goliat" que ha saldado a su favor, explica la publicación.

En la corrida del pasado 2 de septiembre de 2017, Cayetano remató una gran faena en la que la plaza pidió las dos orejas y el rabo. Pese a ello, el tribunal solo le concedió las dos orejas, algo que enfureció al diestro.

Al regresar al ruedo, Cayetano Rivera se quejó al presidente y le preguntó si había visto la faena. Tras esto, añadió: "¡Este es el segundo rabo que me quitas y ya no me quitas más!". Esto le costó al torero una multa de 500 por una infracción grave de desobediencia al a presidencia.

Cayetano llevó a los tribunales esta cuestión, que se ha resuelto a su favor tras más de tres años de lucha.