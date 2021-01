Kiko Rivera: "No quiero el apellido Pantoja ni con agua caliente"

Lecturas vuelve a llevarse la exclusiva de la semana entrevistando por segunda vez a Kiko Jiménez, que ha encontrado en Mila Ximénez la vía perfecta para atizarle a su madre a base de bien. No hay que olvidar que en la anterior le reprochó a Pantoja "haber vivido de ser la viuda de España toda su puta vida".

No hay que llevarse a engaño, porque aunque el titular elegido para la portada es "mi madre me debe 3 millones pero no quiero verla en la cárcel", lo mejor de la entrevista tiene que ver con lo sentimental. Con la docena de acusaciones que Kiko hace a Isabel y que van a dar para una docena de programas especiales sobre el asunto y así hacer caja, que es lo que se pretende.

Aquí algunas de las perlas que suelta Paquirrín:

"Ha sido todo muy complicado. No deja de ser mi madre… ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!".

La entrevista empieza fuerte. Mila va directa al cotilleo, quiere saber el contenido del mensaje de audio que Isabel Pantoja envió a su nieta Ana por su cumpleaños a través del teléfono de Irene Rosales. "No lo he querido escuchar", dice Kiko. "Me lo ha contado mi mujer". Isabel le dice a la niña: "¡Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que le ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!". "Me enfadé. ¡Me cago en tu puta madre!", exclama Paquirrín.

Por supuesto, defiende a Irene, que hizo a la niña responder a su abuela: "El siguiente audio de mi madre ya era llorando, es una lección de mi mujer a mi madre". Sin embargo doce preguntas después reconoce que Isabel Pantoja ha hablado ya con sus hijas, por mediación de Irene y su prima Anabel.

"He tenido que borrar su número de teléfono para no llamarla. Me puede el sentimiento, todos los días tengo la tentación de hacerlo".

"Creo que mi madre nunca me ha escuchado. La cosa más dura que me pasó ha sido la drogadicción y ella sólo estuvo dos días a mi lado".

No quiero un perdón público. Quiero que tenga la valentía de decir: ¡No vamos a volver a hablar nunca, nuestros caminos se han separado pero te lo voy a explicar todo!". Pero empieza a flaquear: "Quizá nos debamos pedir perdón antes".

"No la demandaré nunca. No puedo vivir con ese sentimiento de culpa, si a ella le pasa algo como que la metan en la cárcel. Tiene antecedentes".

"Mi hermana me dijo que vio bien a mi madre. Físicamente jodida, pero que está con sus gatitos. ¡Que la veía con sus cojones de toda la vida de Dios!".

¡Por fin los trajes! Mucho se ha hablado de lo que encontró Paquirrín en la famosa habitación de Cantora: "Siete trajes. Lo que había eran utensilios personales de mi padre: el chándal, la camisa, la bolsa de aseo… el traje que llevaba el día que murió siempre estaba dentro de una bolsa".

Kiko también hace referencia a sus problemas financieros, de los que sigue culpando a su madre. Asegura que firmó una hipoteca de 1,2 millones con su parte de Cantora cuando Isabel estaba en la cárcel, y que desconoce su paradero.

¿Hay luz al final del túnel? Kiko empieza a recular en asuntos como su paso por el programa Cantora, la herencia envenenada. "Yo estaba caliente como el queso de un sanjacobo y se me fue un poco la lengua. Pero tengo razón". Sin embargo no cree que el conflicto tenga solución: "No quiero decir imposible, pero es muy difícil".

Y termina diciendo: "No quiero confusiones, soy yo el que no quiere hablar contigo. ¡Me haces daño! ¡Eres tú la que me has fallado! ¡Eres tú la que me has mentido! ¡Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente!".

El tito Agustín, nuevo enemigo

Agustín Pantoja se lleva buena parte de las acusaciones de Kiko Rivera, que tienen un enfermizo tufo a celos.

Le reprocha cosas como haber tratado mal a sus amigos: "Hacíamos fiestas en Cantora, venían amigos míos y mi tío les mandaba cargar garrafas de agua". "Que no se olvide que está viviendo en mi (enfatiza) casa".

¿Y qué pretende sugerir cuando dice que su madre y su tío "son más que hermanos. Él es el pequeño, es amor casi de madre e hijo". Y contesta rotundo a la pregunta de si Agustín adquiere más importancia cuanto más indefensa está su madre. "A lo mejor he sido un pequeño estorbo entre él y mi madre y ahora es cuando están a gusto. Quería quedarse solo con mi madre y manejarla". "Me sorprendería que ella me demandara. Mi tío, no tanto".

Y como era de esperar, mete a su hermana en la pelea: "¡Antepones a tu hermano a tu hija! Aquí hay gato encerrado. ¡Tienes miedo de algo!".

Pantoja, de nuevo en problemas con Hacienda

Asegura Semana en exclusiva que Isabel Pantoja sigue teniendo problemas con el Fisco. "Hacienda vuelve a atosigar a la cantante", leemos en la publicación. Al parecer, la administración le solicita 248.319,74 euros "por una deuda no ingresada en periodo voluntario" que debía haber pagado el año pasado.

Según la revista, la pesadilla de Isabel con el Fisco deriva de la mala gestión de sus cuentas hace una década, justo cuando salía con Julián Muñoz.

Bertín y Fabiola, en portada

Todas las revistas dedican este miércoles un espacio a la separación de Bertín Osborne y Fabiola, aunque sólo ¡Hola! les regala su portada y califica la noticia de "inesperada".

Precisamente esta revista hace un repaso por los momentos más importantes de la vida de la pareja, una historia de amor "marcada por su coraje como padres". ¡Hola! ha sido la publicación de la exclusiva de su boda o del nacimiento de sus hijos, de ahí que haya que destacar la recopilación que hace de algunas de las mejores imágenes de los últimos años.

Cayetano vence a la Junta andaluza

¡Hola! publica en exclusiva la resolución judicial que da la victoria a Cayetano Rivera en un contencioso que le ha tenido enfrentado a la Junta de Andalucía durante los últimos cuatro años.

Ha sido Joaquín Moeckel, el abogado que le asesora en su enfrentamiento con Isabel Pantoja, el que decidió llevar a juicio la decisión del presidente de la goyesca de Ronda del pasado 2 de septiembre de 2017. Tras una gran faena en la que la plaza pidió para Cayetano con sus pañuelos las dos orejas y el rabo, el tribunal taurino decidió que sólo era merecedor de dos orejas. En su vuelta al ruedo, el torero se quejó de viva voz: "Este es el segundo rabo que me quitas y ya no me quitas más".

Sus palabras le valieron una sanción de multa por importe de 500 euros por desobediencia a las órdenes de la Presidencia. Cayetano recurrió y aunque al principio la Junta desestimó el recurso, su insistencia y la de su abogado han fructificado. Es lo que ¡Hola! llama su particular "lucha de David contra Goliat", que ha ganado Cayetano.

Urdangarín, aterrado por los presos

Semana lleva a su portada las confesiones más íntimas de Iñaki Urdangarín. La revista ha tenido acceso al testimonio de una persona de su entorno más cercano que desvela cómo está el marido de la infanta Cristina dos años después de haber ingresado en la cárcel.

Ahora que Instituciones Penitenciarias ha flexibilizado su régimen penitenciario y le ha trasladado al Centro de Inserción Social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares, el exduque se habría tomado la noticia "con inquietud y temor". "Iñaki tiene miedo", leemos. "No es fácil para él enfrentarse a un día a día con cientos de internos tras dos años aislado en el penal de Brieva".

Cóctel de noticias

Se cumplen 20 años de la muerte de Pedro Carrasco y Lecturas fecha en ese momento el comienzo del aislamiento de su hija de toda su familia.

También se cumplen 50 años de la boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler y Lecturas vuelve a tirar de hemeroteca para recordar el momento. Preysler vistió un diseño espectacular de Mercedes Sorjel digno de museo. "Detrás de las bambalinas la consumían los secretos y las infidelidades del cantante", dice la revista.

Cómo vive Carolina de Mónaco al cumplir sesenta y cuatro años. ¡Hola! dedica un reportaje a la vida de la princesa, que ha pasado de ser "una rompecorazones a una superabuela". La revista publica una imagen de Le Clos Saint-Pierre, el hogar secreto en el que vive y que maravilló en su día a la Reina Victoria Eugenia.

Sandra Barneda y Nagore Robles inician el proceso para ser madres. Exclusiva que Diez Minutos lleva a portada. La pareja ha comenzado un tratamiento en Barcelona para que la escritora sea la que done los óvulos y Nagore lleve a cabo la gestación.

María Pombo, portada de ¡Hola!, otra vez. La influencer empieza a rentabilizar a su primer hijo.

Rafael Medina y Laura Vecino, los Grandes de España que más gustan a los británicos. Es la conclusión de la revista Tatler, la más antigua del Reino Unido, que acaba de publicar su ranking de las personalidades continentales con las que "vale la pena cultivar un entendimiento cordial". Así de cursis son.

Can Yaman, pillado con la "Sara Carbonero" italiana. El famoso actor de las telenovelas turcas que están barriendo las audiencias sale, según Semana, con una atractiva periodista rubia dedicada a cubrir los partidos de la Liga en Italia.