La nueva casa de Jennifer Lopez y Álex Rodríguez en Miami

Jennifer López y su ultimo amor el que fuera jugador de beisbol de los New York Yankees, han adquirido una mansión en una de las zonas mas exclusivas de Miami, concretamente en Star Island. Su valor está valorada en 40 millones de dólares, según el portal americano TMZ.



La magnifica casa consta de 10 habitaciones, con sus correspondientes cuartos de baño, con una inmensa cocina con una extensión de 3.700 metros cuadrados y un puerto privado que da acceso al Océano Atlántico. En el jardín hay una gran piscina, jacuzzi, una cabaña y bar privado.

La fortuna del dominicano oscila entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares. Y se comenta que podría comparar un equipo de la liga mejicana de futbol.

Al astro del béisbol se le vio acompañando a su novia en la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que actuó interpretando varios temas como la clásica "This Land Is Your Land".

Para la ocasión, la diva del Bronx, así es como se le ha calificado desde hace décadas, eligió un conjunto blanco firmado por Chanel que consistía en un abrigo blanco largo de tweed con la solapa decorada con botones dorados. Además, un pantalón ancho de lentejuelas, camisa de volantes en color crudo y gran tacón. Indudablemente, todo un acierto.

La pareja lleva unos años juntos. El deportista siempre ha tenido una gran éxito no solo en su carrera profesional, también con las mujeres, como Cameron Díaz , y Kate Hudson.