La nueva vida de Fabiola Martínez: ultima los detalles de la mudanza con sus hijos

Bertín Osborne y Fabiola Martínez llevan tiempo haciendo vida por separado, desde antes de confirmar su inesperada ruptura. El todavía matrimonio dejó claro que se trata de una decisión muy meditada consecuencia de los continuos problemas de convivencia que han sufrido en los últimos meses, peros tras 20 años juntos y sobre todo, por sus dos hijos en común, su relación sigue siendo buena.

El presentador está instalado en su casa de campo de Sevilla, mientras que Fabiola está viviendo estos días en la que compartían en la urbanización La Florida de Madrid. Se trata de una impresionante vivienda en una parcela de 2.453 metros cuadrados escenario de algunas de las entrevistas para el programa de Bertín en Telecinco, Mi casa es la tuya. Sin embargo, la intención de la venezolana es mudarse en cuestión de días, aunque la covid-19 está retrasando sus planes.

Fabiola y Bertín vivían de alquiler en esta casa y sus propietario la puso a la venta por 3,5 millones de euros hace dos años, por lo que la pareja llevaba tiempo pensando en la mudanza. El traslado se fue demorando por las restricciones sanitarias pero con la decisión de la separación tomada, Fabiola ya tiene nuevo hogar. Según Jaleos, "lo tiene todo listo", a falta de trasladar sus pertenencias. Su nueva residencia, como la anterior, está "totalmente equipada" para la comodidad de su hijo Kike, que padece parálisis cerebral. Una fuente cercana desliza que Fabiola está "muy ilusionada" con el cambio: "Para ella es como empezar de cero, le va a venir muy bien. Quieras o no, esa casa guarda muchos recuerdos del matrimonio y a veces para avanzar no son buenos".

En cuanto al cantante, que se llevó sus pertenencias a Sevilla, no se plantea buscar casa en Madrid, y tiene claro que su presente y futuro a medio plazo está en Sevilla. A Madrid solo viajará para ver a sus hijos y por motivos profesionales.

La firma de divorcio

A la espera de conocer más detalles sobre su ruptura matrimonial, por el momento la venezolana ya ha contactado con un bufete de abogados matrimonialistas y pasó gran parte de la jornada del jueves reunida con ellos, probablemente estableciendo los términos de su próximo divorcio de Bertín.

Después de muchas horas en el interior, tratando los puntos más importantes de su separación, Fabiola salió a última hora de la tarde acompañada por su abogada, con la que regresó a su domicilio. Haciendo gala de la buena relación que mantiene con la prensa, la venezolana aclaró las dudas sobre su separación: "Todavía no hemos hecho nada, no hemos hablado de nada". Cuando le preguntaron por la reunión con los abogados, matizó: "Todavía no".