Se desvela el nombre del paparazzi con el que Lydia Lozano habría sido infiel a su marido

En pleno debate en Sálvame sobre fidelidad, parejas y lealtad, Paz Padilla preguntó a Lydia Lozano si nunca ha querido estar con otro hombre que no sea su marido, Charly, con el que está casada desde junio del año 1990. La colaboradora aseguró que antes de comenzar la relación con su marido, "conoció a muchos hombres": "Mi corazón ha sido una pensión" bromeó la periodista. Su compañero Kiko Hernández hizo una apreciación a su afirmación: "Era una pensión antes y después".

El comentario desató la polémica y el resto de colaboradores insistieron en saber más sobre el tema. "Tira, tira, dime cuándo, dónde y con quién", dijo Lydia a su compañero, antes de que Kiko desvelase que hay un paparazzi que asegura que tuvo algo con ella cuando ya estaba casada: "A mí no me hagas advertencias. Si no he tirado durante los últimos 20 años no voy a tirar ahora. Puedo demostrar que tengo mensajes de esta persona que afirma que ha tenido algo contigo. Esta persona cuenta todos los detalles, porque da la casualidad de que ese día estaban haciendo juntos un trabajo. Esta persona vino a hacer un polígrafo y se vetaron las preguntas sobre Lydia".

El programa preguntó a los espectadores a través de una encuesta en las redes sociales, si querían saber la identidad de ese paparazzi, que además también había sido colaborador del programa de Telecinco. Finalmente, se desveló su nombre: Miguel Temprano.

Lydia no quiso ahondar en la polémica, pues se trata de una historia que ya había negado en el pasado y aseguró que no quiere que esto le cause problemas en casa e instó a Kiko Hernández a "currarse" más la información: "Tú has sacado el tema, ahora hazte un polígrafo y me dices cuándo he estado con Miguel Temprano. Ahora te lo curras tú, porque yo no pienso decir nada. El que se quiera creer esta historia que se la crea. Este tema viene de largo y me da exactamente igual lo que se diga".