Tamara Falcó rinde homenaje a su padre con una sesión fotográfica

Tamara Falcó recibió hace casi un año una de las noticias más tristes de su vida: el fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, víctima de covid durante las primeras semanas de la pandemia. Una dura pérdida para la hija de Isabel Preysler, que pasó a heredar su título de marqués de Griñón, y que ostenta ya de manera oficial.

La figura de su padre sigue muy presente para Tamara, y para celebrar el millón de seguidores en su cuenta de Instagram ha compartido una serie de fotografías en las que aparece posando con una de las prendas favoritas de su progenitor: su gorra, una visera de estampado a cuadros de lo más favorecedora.

"La gorra era un complemento que siempre utilizaba mi padre. Me encanta para el campo, me recuerda a él y su sencilla elegancia", asegura emocionada la influencer junto a las imágenes en las que posa junto a sus perros y luciendo un look campero impecable.

"Ahora tengo la posibilidad de trabajar con Castilla la Mancha, donde él elaboraba sus vinos artesanalmente. Hoy esta gorra también es parte de su artesanía", concluye su mensaje.