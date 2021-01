Kiko Rivera se despide de su tío Riverita con un emotivo mensaje: "Dale besos a papá"

La familia Rivera está viviendo sus horas más tristes después del fallecimiento de José Rivera 'Riverita', el hermano mayor de Paquirri. Son varios los familiares como José Antonio Canales Rivera o Teresa Rivera los que han acudido al tanatorio a darle el último adiós. Otros como Francisco, Cayetano o Kiko Rivera han decidido no acudir a despedir a su tío debido a las restricciones a causa de la pandemia pero sí lo han recordado a través de sus redes sociales.

Especialmente emotiva es la despedida que le ha dedicado Kiko Rivera, al que 'Riverita' tuvo la oportunidad de conocer el pasado mes de noviembre, cuando acudió a su domicilio junto a sus hermano Cayetano y Francisco. "Dale besos a papá", ha escrito el dj junto a una fotografía en la que aparecen unos jovencísimos Paquirri y Riverita.

En el mensaje lamenta no haber podido conocerlo más pero valora el "regalo" que supuso poder verse por primera vez después de tantos años de conflicto familiar: "Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena, pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo".

Hay que recordar que el hijo de Isabel Pantoja se reencontró con su tío después de la primera exclusiva que concedió la revista Lecturas y con la que saltó por los aires el conflicto con su madre. Antes de esto no mantenía ninguna relación con los Rivera y aquel fue el momento perfecto para retomar el contacto. Sabiendo la situación en la que se encontraba su tío, no dudó en ir a verle para estar con él antes del triste desenlace.