Cayetano Martínez de Irujo desvela que se mensajea con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los invitados del pasado sábado en La Sexta Noche, presentado por Iñaki López, para conversar sobre actualidad política y sobre la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país como consecuencia de la tercera ola de la covid-19. El hermano del duque de Alba, colaborador habitual también en el programa Espejo Público, se mostró contrario al confinamiento total de la población como medida para frenar el avance del virus ya que, a su parecer, traería terribles consecuencias económicas para los españoles.

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista llegó cuando el presentador se interesó por los mensajes que Cayetano se intercambia con algunos líderes políticos de nuestro país. "Es cierto, siempre les pido el teléfono. El de Iglesias no, pero me lo dieron sin pedirlo y es una persona que respeto mucho", respondió, muy sorprendido de que Iñaki López conozca esta información.

Sin entrar en el contenido de las conversaciones para respetar su privacidad, el hijo de doña Cayetana confirmó que los políticos suelen leer los mensajes que envía y además contestan. "El presidente más que el vicepresidente. En ningún caso soy ofensivo, les digo lo que pienso algunas veces. Me satisface que lo lean y que contesten, aunque sea brevemente", confesó.

"Te debo decir que a Pedro Sánchez le conocí mucho antes de que fuese presidente. Le saludé en un avión y luego fui a intercambiar con él unas palabras. Me acuerdo cuando me dieron su móvil y tengo confianza en él. Le he escrito varias veces y una de ellas me contestaron, no sabía si había sido él (...) Entonces me lo encontré en un partido de fútbol y me dijo que sí había leído mis mensajes y también me dijo que no le molestaba que alguien como yo, honesto, sincero y respetuoso, le mandase su opinión. Desde ese momento, cuando tengo una opinión se la trasmito siempre desde el respeto", contó sobre Sánchez, a quien calificó de "inteligente, "capaz" y "abierto".

En cuanto a Pablo Iglesias, Cayetano reconoció que discrepa demasiado con él, lo que le obliga a ser "más respetuoso". "Tampoco le voy a adoctrinar porque no soy quien. A veces le doy mi opinión, me contesta brevemente y, cuando no le gusta, ni contesta, pero por lo menos lo lee. Pero siempre desde la moderación y el respeto".