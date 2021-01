Isa Pantoja contradice a su hermano Kiko: "Todo lo que tengo se lo debo a mi madre"

Este lunes Isa Pantoja ocupó su lugar como colaboradora de El programa de Ana Rosa tras la nueva y dura entrevista que dio su hermano Kiko Rivera en el Domingo Deluxe. Allí Kiko acusó a su madre Isabel Pantoja y su tío Agustín de proferir insultos xenófobos contra Isa cuando era una adolescente. "Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda'. Comportamientos, miradas, gestos... yo creo que todos sabemos por parte de quién. He escuchado comentarios despectivos hacia ella, de corte xenófobo, por parte de mi madre y de mi tío", llegó a decir.

La pequeña del clan Pantoja no pudo esconder su tristeza y terminó llorando durante su intervención en el programa, de nuevo dolida por las declaraciones de su hermano. "Lo he pasado mal, solo vi hasta mi parte y lo quité. Ha sido super duro por el tono de burla, no solo por lo que cuenta", confesó Isa. "Hay cosas que son verdad y hay otras que no sé ¿De dónde viene esto? No es normal todo lo que dice, ¿ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto?", se preguntó con cierta decepción. "Ayer vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó", recalcó resignada.

Kiko Rivera dio a entender a la audiencia que su madre no sentía amor por su hija, pero a pesar de las discusiones, Isa no lo ve así: "Nunca me he sentido inferior, porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario, pero adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado. Siempre me he sentido igual", respondió ante las críticas de su hermano.

A diferencia de Kiko, que llegó a decir que no le debía nada a su madre solo por el hecho de haberle traído al mundo, Isa opina que no es así. "Todo lo que tengo es gracias a mi madre y no le voy a pedir explicaciones". Sobre los supuestos insultos de su madre y su tío: "Llego a casa y no quiero tocar el tema, ni lo voy a hablar con mi madre. No la veo capaz y no la voy a cuestionar, sería incapaz de que le pasara algo por mi culpa", reconoció.

A pesar de lo que pueda parecer, la joven quiere mantener buena relación con Isabel Pantoja. "Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño. Ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila".

Y sobre Cantora, avisó: "Es la única casa del legado de Paco y la única que lo ha mantenido es mi madre. Si Paco levantara la cabeza no tenían campo para correr, nadie. Nadie lo ha hecho bien", sentenció.