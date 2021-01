Kiko Rivera ha asegurado en el plató del Deluxe que su hermana, Isa Pantoja, ha sido víctima de insultos y discriminaciones en Cantora. Por primera vez públicamente, Kiko desveló los presuntos insultos recibidos por Chabelita por parte de diversas personas… incluyendo su propia madre, Isabel Pantoja.

"Mi hermana ha sufrido mucho en Cantora, ahora la entiendo. Mi madre debería haber sacado la cara por ella y no solo eso, sino que ha ido hablando mal de ella con compañeros" comenzó diciendo el entrevistado, que ahora dice darse cuenta de todo el daño que ha sufrido su hermana cuando se producían esos hechos tan desagradables en su casa.

Según Kiko Rivera, Isabel Pantoja le llamó en muchas ocasiones para que fuera a la televisión a hablar mal de su hermana: "Mi madre me ha utilizado para cosas feas. Mi madre me ha llegado a decir 'vete a hablar mal de tu hermana'. Me suena el teléfono un día a las dos o tres de la mañana y mi madre en cólera diciéndome que se va a quitar la vida, no sé qué... Cojo el coche, me voy a Cantora y estaba empeñada que me buscara un abogado para quitarle los apellidos a la niña".

"La mayor humillación que se le puede hacer a un hijo es que alguien de tu familia hable muy mal e incluso que quiera demandar a tu hijo y que tú no eches el freno, para mí esa es la peor humillación que existe", comentó Kiko Rivera. Y es que no entiende cómo su tío Agustín amenaza con demandar a su hermana y la cantante no le dice "es mi hija".

Pero lo más grave fue cuando Isabel Pantoja habló mal de su hermana delante de él: "Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda'. Comportamientos, miradas, gestos... yo creo que todos los sabemos por parte de quién. He escuchado comentarios despectivos hacia ella, de corte xenófobo, por parte de mi madre y de mi tío. Algo muy despectivo, mi madre también los ha hecho", dijo.