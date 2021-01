Sara Carbonero e Iker Casillas inician una nueva etapa

Sara Carbonero y su marido Iker Casillas, una vez instalados en Madrid después de vivir unos años en Oporto con sus hijos Martin y Lucas, ya han retomado cada uno su trabajo. La periodista ha regresado a la misma radio donde comenzó su carrera hace más de una década, y según ha comentado, está feliz. Por su parte, el futbolista ha regresado a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general.

El matrimonio luce un aspecto inmejorable después haber pasado un tiempo muy difícil a causa del infarto de Iker y el cáncer de Sara. Todo parece indicar que ya es historia, después del gran susto.

La ropa que luce la presentadora, y lo sube a las redes sociales, no pasa en absoluto desapercibida. La última prenda se trata de una chaqueta de lana de rayas, que se puso a la venta en su pagina web de su firma de moda Slowlove, y que al poco tiempo se ha agotado, y gran parte de sus seguidores no le han podido transmitir más halagos. El precio del cárdigan en cuestión es de 34,99 euros, y el éxito no ha podido ser mayor.

Como es sabido Carbonero ha sido imagen de diferentes prendas de vestir como zapatos, y demás, sin olvidar sus diseños de joyas y accesorios. Afortunadamente, parece que ya la vida de ambos vuelve a la normalidad a pesar de circular por los mentideros que podía haber cierta crisis en su matrimonio, aunque ninguno de los dos se haya pronunciado al respecto. Tanto a Iker como a Sara siempre les ha gustado llevar su vida privada de forma muy discreta.