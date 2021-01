El artículo que puede ser la perdición de Kiko Rivera

"Kiko no pude demandar a su madre por la vía penal, por el artículo 268" del Código Penal. Así de contundente se mostró la periodista Beatriz Cortázar en AR y esRadio sobre el estado de la cuestión de Kiko Rivera y el ultimátum a su madre. No puede llevarla a la cárcel por un delito patrimonial, en definitiva.

A pesar del teatro para la audiencia, ¿realmente quiere Kiko Rivera demandar a su madre, o solo provocarla? "En Lecturas ha dicho que su madre le debe 3 millones de euros y que no quiere llevarla a la cárcel, ahora dice que es un millón y pico de un aval... ¡es que lo mezcla todo!", dijo Cortázar.

Para Paloma García Pelayo, "él ha confundido que se pide una hipoteca por un 1.100.000 y no es así, Hacienda no le da dinero, es una garantía sobre una deuda que tenía su madre. Es una deuda de su madre que se carga a la parte de Cantora".

Al no haber recibido contestación alguna de Isabel Pantoja y no poder demandarla por lo penal, solo le queda hacer un requerimiento notarial para saber qué ha pasado con esos poderes generales. Él dice que no recuerda haberla firmado ni de qué manera, y pide una explicación.

Este requerimiento no es en absoluto una demanda, ni tampoco una querella, sino más bien una mera petición al no haberse podido poner en contacto en tres ocasiones distintas con los abogados de Pantoja.