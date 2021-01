Fran Rivera reacciona a los insultos que Isabel Pantoja le dedica en la intimidad

Kiko Rivera confesó en su entrevista en Domingo Deluxe que su madre, Isabel Pantoja, no le ha hablado nunca bien de sus hermanos Francisco y Cayetano. Sin querer entrar en demasiados detalles, el Dj desveló que la tonadillera no solía referirse a los hijos de Paquirri, pero que cuando lo hacía era para decir "palabras feas", principalmente del marido de Lourdes Montes, por quien siente una especial antipatía.

Así, según señaló Kiko, Pantoja habría cargado en más de una ocasión contra Francisco, dedicándole calificativos como "chulo" o "prepotente" y afirmando que, "desde chico ya era así, y con 11 años ya decía que Cantora era suya".

Europa Press ha preguntado al extorero qué le parecen los adjetivos que la viuda de su padre usa para referirse a él y si pudo ver la reaparición televisiva de su hermano, pero, ajeno a todo, Fran asegura "no tener ni idea" de la entrevista en la que Kiko ha cargado nuevamente contra Isabel Pantoja que, a tenor de su cara de sorpresa y de su respuesta, prefirió no ver: "No sé nada de lo que me estás contando".

Con un "gracias", que muestra qué poco le importa lo que la tonadillera opine de él, Francisco no parece extrañado ni siquiera molesto por el hecho de que se refiera a él como "chulo" o "prepotente", entre otras lindezas.

Otro de los que se puso en contacto con Fran Rivera para conocer su opinión sobre la entrevista fue Jorge Javier Vázquez, que aprovechó para pedir permiso para decir públicamente el insulto con el que Isabel Pantoja se refería a él en la intimidad y que Kiko Rivera se negó a reproducir. El hijo de Carmina ha preferido desligarse de esta historia y dejar que sea su hermano el que lleve las riendas del conflicto con su madre.