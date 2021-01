Las dos últimas y peores mentiras de Kiko Rivera: "Es un mentiroso patológico"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para comentar todos los temas de la actualidad social. Centrada una vez más en el drama de Cantora, con Chabelita poniéndose del lado de su madre y contra su hermano Kiko Rivera, que la noche anterior en el Deluxe denunció insultos xenófobos contra ella por parte de Isabel Pantoja y su tío Agustín, entre otras lindezas como un ultimátum de 24 horas a su madre antes de ir a la Justicia.

No obstante, un dato desvelado por la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, contradice esos mismos datos que Kiko denunció en el Deluxe y que dijo desconocer. "Kiko hizo un Deluxe en 2016 —año en el que Isabel Pantoja salió de la cárcel—. Sabía cómo estaban las cuentas de esa propiedad porque él se informó", explicó Isabel González.

Es decir, Kiko Rivera dijo el domingo desconocer datos sobre las cuentas de Cantora que él mismo había difundido en otro Deluxe en 2016. Tal y como juzgó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "ahora resulta que él nunca ha sabido las cuentas de Cantora y se le ha olvidado que en un Polideluxe se le escapó hace seis años exactamente eso con los datos que le había dado el tío Agustín para que firmase un papel. ¿Cómo que no sabías? Lo contó él minuciosamente hace seis años".

No obstante, la culpa de esto no es solo de Kiko Rivera, a estas alturas ya un "mentiroso patológico", sino de la propia cadena que acogió ambos programas. "¿Que Kiko Rivera haya perdido la cabeza no lo sabía la casa? ¿Que en ese mismo programa seis años antes había dicho lo contrario y demostrado lo contrario? ¿Haciendo que mienta de una manara deliberada? ¿Ese vídeo no lo tiene el director del programa con el testimonio de que está mintiendo en horario de máxima audiencia?", se preguntó el director de Es la mañana de Federico.

Tal y como Chabelita comentó el lunes en El Programa de AR, fue un nuevo episodio desagradable y contradictorio de Kiko Rivera. "Ella dijo una cosa: ese momento en que dije no pude ver más, deje de verlo. En la misma cadena en que se emite. Pero es que el personaje es ya horrible, fue vomitivo. Lo más que puedes hacer es apagar. Lo que dijo fue de sentido común: ¿mi hermano se entera ahora de todo lo que pasaba, ahora?", se preguntó de nuevo Losantos.

Paloma Barrientos desveló otra de las dos grandes mentiras de Paquirrín en este Deluxe. Y es referida a las visitas de su madre al colegio en el que estudió interno, y que según él apenas se producían. "Su madre se iba a hablar con el profesorado porque él no había sacado las notas que debía, y entonces ese fin de semana no salías y tus familiares no te veían. Miente cuando dice que no le fue a ver a Toledo. Porque si no le veía era porque suspendía y ese era el castigo. Era un internado. Debías cumplir durante la semana, pero es mentira que tu madre no fuera".

En suma, Kiko Rivera miente. "Paquirrín no puede mentir más, miente incluso dormido. Es patológico. Hay personas que mienten por mentir, no saben vivir de otra manera", dijo Federico.