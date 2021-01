Presión sin límites sobre una incrédula Anabel Pantoja, indecisa mientras su familia se descompone

La durísima entrevista de Kiko Rivera en el Deluxe está trayendo consecuencias a toda la familia. Anabel Pantoja se ha sentado en Sálvame para dar su punto de vista sobre todo lo que su primo ha contado sobre su madre Isabel Pantoja y la vida en Cantora, un retrato en el que casi nadie ha salido favorecido.

Recién salida de su escándalo con Belén Esteban, y reconociendo que no ha hablado con su tía tras la entrevista, pero sí con su primo, Anabel explicó: "Yo con mi tía no he hablado, con ella hablo poco porque no sé qué decirle. Lo que le pueda ahorrar a ella en sufrimiento, se lo ahorro. A mí me han dicho que no lo ha visto".

En medio de este enfrentamiento familiar que se ha convertido en un verdadero culebrón televisado, Anabel ha dejado claro que, como siempre, no va a tomar posición: "Pienso que él cuenta una realidad que él ha vivido. A mí se me mencionó, adoro a mi primo y a mi tía, no me quiero posicionar para no perder a nadie. Yo soy un familiar aparte".

Sobre la delicada situación que Kiko Rivera vivió con su madre cuando esta le pidió que le buscara un abogado para quitarle los apellidos a su hermana Isa tras un enfrentamiento, Anabel cree que eso fue en un momento de calentón: "Las desavenencias de mi prima con mi tía no son algo nuevo, no me sorprendió. Yo me he peleado con mi madre y en un momento dado le he deseado lo peor. Yo he visto a mi tía sufrir mucho por Isa, le daban miedo muchas cosas".

Consciente de que su prima Isa Pantoja ha sido una de las grandes perjudicadas de la entrevista por algunas de las cosas más íntimas que contó Kiko, Anabel reconoció que sí que ha podido hablar con ella: "He llamado a mi prima y me ha contado cómo se sentía. Durante la entrevista ella me envió una foto con sus pulsaciones muy aceleradas. Creo que ella ha sido muy sensata, Isa con su madre tiene mucha conexión, su hijo ha sido una manera de unirlas".

Anabel Pantoja tuvo que defenderse de las palabras de Kiko Matamoros, que criticó duramente su equidistancia. "¡Llevas más de un mes intentando ponerme en contra de mi primo!", gritó, dejando claro que no piensa participar en esas críticas. "¡Olvídate de meter mierda con mi primo, que eres muy jartible!". Llamó "pesadilla" a Kiko Matamoros.

Anabel se vino abajo en la pausa publicitaria. "Estoy nerviosa, me vengo abajo porque lo que vi ayer fue duro y a partir de ahora sé que no hay marcha atrás". Es consciente de que su familia ha entrado en una fase de autodestrucción que no tiene vuelta atrás.

Mientras tanto, y con la contrarreloj de Kiko Rivera activada, el plazo llegó a su fin sin que Isabel Pantoja se manifestase. Dando, se supone, inicio al proceso judicial contra su madre anunciado por Kiko Rivera en el Deluxe.