Carmen Borrego confiesa el motivo por el que está recibiendo anónimos y amenazas

Carmen Borrego protagoniza una de sus entrevistas exclusivas anuales, esta vez para contar que está recibiendo anónimos y amenazas de muerte. Según su testimonio, el motivo serían las palabras que pronunció sobre Rocío Carrasco en su última entrevista en la misma revista, donde aseguró que "nunca perdonará a su hija". "He recibido anónimos y amenazas de muerte (...) He tenido que ir a la Guardia Civil por anónimos que me han dejado en el buzón de mi casa en persona, sin sello ni nada. Una persona llegó a esperarme en la puerta de mi casa para insultarme. Me paraliza", asegura.

La encargada de realizar la entrevista ha sido Mila Ximénez, a la que confiesa que vive con miedo y que ha llegado a ir a terapia con un psicólogo para poder hacer frente a la situación que está viviendo: "He tenido que hacer una terapia con un psicólogo, me daba miedo salir la calle. No podía levantarme de la cama. Tenía miedo a ir a trabajar", dice. "Toqué fondo con la última entrevista. Tuve que dejar de ver Sálvame, me horrorizaba lo que pudieran decir".

"Debe ser que caigo mal a algunos", dice la hija de María Teresa Campos, que no duda en dar el nombre de esas personas: María Patiño, Kiko Hernández y Antonio David Flores, a los que acusa de ser malas personas. Y a su sobrina Alejandra Rubio de hacerle daño. "He perdido la autoestima ante una cámara. Me he sentido una mierda (...) He tenido la sensación de que todo lo que hago está mal, esto te va tocando psicológicamente", confiesa.

No obstante, niega que tenga intención de demandar a Mediaset "por engordar esta campaña": "Si pongo una demanda puedo arrastrar a toda mi familia. ¿Crees que no he tenido ganas? ¡Han dicho que soy hasta adicta!".