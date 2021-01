Preocupación por el estado de salud de Diego Arrabal, ingresado por covid: "No puedo más"

Diego Arrabal, paparazzi y colaborador de Viva la vida, continúa ingresado tras contagiarse de covid-19. El fotógrafo compartió el pasado martes una imagen desde el hospital con un mensaje que ha preocupado a sus seguidores: "Yo te daría los buenos días martes... Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días".

El reportero ingresó al hospital el pasado viernes después de varios días con la enfermedad, tal y como él mismo anunció tras unos días desaparecido de la televisión. "Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", explicó entonces. "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme", añadió, aunque también tuvo un momento de autocrítica: "Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

A pesar de todo, Arrabal trata de mantenerse activo en redes sociales, donde recibe muchos mensajes de apoyo. "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", escribió enfadado y desesperado en su cuenta de Twitter tras las dimisión del ministro de Sanidad Salvador Illa.

Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno #donde — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 26, 2021

A la preocupación por su propia salud se suma además la de su madre, a quien apenas puede ver ya que se encuentra en una residencia de mayores. En los días de Navidad recibió un vídeo de su progenitora y se emocionó en Viva la Vida. "Es complicado, la he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene siete años y hacía 10 meses que no la veía. Él me lo pidió, se resume en minutos, en una mirada, pero es todo", aseguró entonces el paparazzi, emocionado.