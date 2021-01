El discreto romance de Meritxell Batet y Juan Carlos Campo

Meritxell Batet y Juan Carlos Campo encontrado tiempo en sus respectivas agendas políticas para pasar una jornada en familia.

Su historia sentimental nació debido a su ocupación política. La actual presidenta del Congreso y el ministro de Justicia se enamoraron hace un año iniciando una nueva vida juntos.

Los dos están separados de sus anteriores parejas, y ambos tienen dos hijas de esos compromisos anteriores.

Batet, de 47 años, se divorció en 2016 de José María Lassalle, diputado del PP por Cantabria, tras once años casados y tener a ls mellizas Adriana y Valeria, de siete años.

En 2018 se convirtió en ministra de Política Territorial y Función Pública de Pedro Sánchez, y desde el 2019 modera el hemiciclo.

Una vez divorciada, Batet volvió a enamorarse de una Carlos Campo, de 59 años, que sustituyó en la cartera de Justicia a Dolores Delgado en enero del año pasado.

Ambos son muy discretos pero ya no se ocultan, y por eso acudieron a ver el espectáculo de It Sansa en el Teatro Real de Madrid, ya que Batet estudió danza clásica y contemporánea. Fueron con sus pequeñas. No es del primer espectáculo al que la pareja acude: ya el año pasado se les vio asistiendo a la ópera Don Giovanni.