María Jesús Ruiz sufre un doloroso accidente en plena grabación de 'Ven a cenar conmigo'

María Jesús Ruiz continúa disfrutando de la experiencia en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition en compañía de Ana María Andón, José Antonio Avilés y Jorge Sanz. Este martes los cuatro concursantes visitaron la casa del campo del actor y lo que prometía ser una velada divertida, se terminó convirtiendo en uno de los episodios más "dolorosos" y "desagradables" de historia del programa.

La ex Miss España acudió a la casa del artista luciendo un espectacular modelito, que terminó jugándole una mala pasada. Durante un momento de la cena, María Jesús sufrió la picadura de una avispa en la espalda, por lo que la cena tuvo que ser interrumpida debido a que el dolor no cesaba: "No lo puedo soportar, es muy doloroso. ¡Qué desagradable!", se quejaba entre lágrimas la modelo.

Jorge Sanz se lanzó a su compañera para intentar socorrerla sin mucho éxito, dejando una de las escenas más surrealistas que se recuerdan en televisión. "Tus avispas tienen mucha mala leche", bromeó María Jesús apoyada sobre una mesa mientras el actor inspeccionaba la zona de la picadura.

Otro de los temas que más está dando que hablar es el "tonteo" del actor con la andaluza, a la que no ha dejado de piropear desde el primer minuto de programa. Y es que el actor se ha convertido en el gran descubrimiento de la nueva edición del concurso, que gracias a sus comentarios ácidos y su controvertida actitud con sus compañeros, se ha ganado el favor del público en las redes sociales.

Nueva batalla de Mª Jesús Ruiz y Julio Ruz

La revista Diez minutos lleva en su portada la nueva guerra judicial de María Jesús Ruiz y Julio Ruz. El empresario, quien fuera pareja de la modelo, además de ser el padre de su segunda hija, ha interpuesto una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Jaén contra su exsuegro, Miguel Ruiz González con motivo de unas declaraciones en las que el padre de la miss cargó contra su exyerno tachando de "acoso" la conducta que tuvo hacia su hija durante la participación de ambos en Gran Hermano Dúo.

Según Julio Ruz, el padre de María Jesús Ruiz habría cometido con estas palabras una intromisión en su honor y por ello ha acudido a la justicia. El empresario pide que su exsuegro le pague 20.000€ en concepto de "indemnización por el daño moral causado", tal y como se recoge en la demanda.