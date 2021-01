Pantoja pondrá tierra de por medio: venta de propiedades, gira americana y entrevista en Miami

Exclusiva que Diez Minutos lleva a portada aunque no le dedica toda la página. Su contenido amplía la información dada por Beatriz Cortázar en Es la Mañana: Isabel Pantoja está planteándose huir de sus problemas familiares marchándose de España.

Los planes de la cantante pasarían por vender Cantora, su propiedad más preciada, además de la casa que tiene en el Rocío, un piso en Sevilla y los dos áticos de Fuengirola, y así "zanjar sus deudas y empezar de cero".

Pantoja quiere además volver a los escenarios y está negociando una gira por América que empezaría el próximo verano y duraría hasta la Navidad. De momento ya habría solicitado la documentación pertinente para poder viajar. El escollo de este proyecto sería tener que separarse de su madre.

Por último, Diez Minutos asegura que Isabel tiene varias ofertas para protagonizar una entrevista exclusiva pero que "tiene muy claro que no atacaría a su hijo en público por nada del mundo y que no quiere hablar de esta tremenda crisis familiar". Y que en el caso de que lo hiciera, no sería en España, sino en un programa de máxima audiencia en Miami, su segunda tierra.

Kiko Rivera hará que sea investigada

Exclusiva de la revista Semana que se veía venir: según la revista, la Agencia Tributaria ha decidido abrirle un expediente investigador a raíz de las últimas declaraciones de su hijo. Cuesta mucho creer que Paquirrín no haya calculado el peligro de su verborrea. Y si no lo ha hecho, es porque le falta un hervor.

Dice la publicación que Hacienda quiere analizar los últimos ejercicios fiscales de Pantoja y ha pedido ya una relación de los ingresos y los gastos que ha declarado en los últimos años tanto como persona física como a través de sus empresas. El Fisco busca posibles irregularidades que se sumarían a los distintos expedientes sancionadores que ya tiene abiertos la cantante.

Lo que quizá no sepa Kiko Rivera es que él sería el siguiente de la lista. Semana se ha puesto en contacto con expertos fiscales que aseguran que el próximo en situarse en el punto de mira del fisco es él. "Sería lo más habitual", señalan.

Agustín Pantoja, ese gran desconocido

Semana dedica un reportaje a explicar cómo es Agustín Pantoja, la mano que supuestamente mece la cuna de Isabel en Cantora.

Dice la revista que los vecinos de Medina Sidonia le describen como un hombre solitario, distante, muy callado, con un punto altivo, receloso y serio. Tanto que "se puede antojar antipático". Además "tiene muy pocos amigos y no se relaciona con la gente del entorno más de lo justo. Siempre va con sus gafas de sol a modo de escudo para poner distancia y contesta midiendo sus palabras".

Nada que ver con el Agustín de los años 80, que concedió una entrevista en Semana para lanzar su carrera. Por aquel entonces le gustaban la arqueología, la zoología, los coches y la ropa, y decía que quería ser "llano y asequible" como su hermana Isabel.

No fue la única. En 1987, cuando ya llenaba recintos actuando, comentaba que "su apellido es como una loseta que si bien al principio me benefició, ahora me perjudica". Y decía algo cuando le preguntaban por los conflictos que ya entonces generaba la herencia de Paquirri que hoy se entiende muy bien: "Una persona que no responde es que tiene la conciencia tranquila. Mi hermana ha optado por el silencio, ha demostrado tener clase y no va con ella andarse con bajezas".

Borrego denuncia anónimos y amenazas

Carmen Borrego protagoniza una de sus entrevistas exclusivas anuales (hace una media de seis) en Lecturas, esta vez con la excusa de que está recibiendo anónimos y amenazas de muerte. El motivo, sus palabras sobre Rociíto en la penúltima entrevista que hizo, asegurando que "nunca perdonará a su hija".

Mila Ximénez es la encargada de hacerle las preguntas. "Carmen revela a Mila su crítica situación", leemos. Dice que vive con miedo, que la situación la ha obligado a ir a terapia con un psicólogo, que no podía levantarse de la cama y que le asustaba ir a trabajar, pero que nadie va a amedrentarla.

"Debe ser que caigo mal", dice la hija de María Teresa Campos, mientras pone nombre a los que le caen mal a ella en su entorno mediático: María Patiño, Kiko Hernández y Antonio David Flores. Les acusa de ser malas personas. Y a su sobrina Alejandra de hacerle daño.

Pero lo importante del reportaje es si va a demandar o no a Mediaset por engordar esta campaña. Y la respuesta no puede ser más clara: "Si pongo una demanda puedo arrastrar a toda mi familia. ¿Crees que no he tenido ganas? ¡Han dicho que soy hasta adicta!". No se pregunta a cuánto está el kilo de dignidad.

Meritxell Batet y Juan Carlos Campos no se esconden

Semana publica varias fotos de la presidenta del Congreso paseando junto al ministro de Justicia. Con ellos, las dos hijas mellizas de la socialista. Llevaron a las niñas al Teatro Real a ver un espectáculo de danza porque, según la revista, Batet ha estudiado clásica y contemporánea. Se trata de la primera foto de la pareja, que se enamoraron hace un año y desde entonces hacen vida en común.

Cóctel de noticias

Eugenia Silva celebra su cuarenta y cinco cumpleaños en ¡Hola! La revista le dedica su portada con una foto en la que la modelo posa junto a sus dos hijos, aunque les tapa la cara para proteger su intimidad. Y así todo el reportaje. Del padre de las criaturas, ni rastro.

Claudia Osborne y José Entrecanales ya viven juntos. La hija de Bertín lleva cuatro meses de noviazgo con el heredero de una de las familias más acaudaladas del planeta.

Ana Obregón se refugia en el yoga y la meditación. Semana publica varias fotos de la cantante acudiendo a un centro de deporte para hacer ejercicio.

Dora Postigo Bosé hace un emotivo homenaje a su madre. ¡Hola! recuerda que se cumple el cuarto aniversario de la muerte de Bimba víctima del cáncer. Su primogénita, cantante, se subió a un escenario para rendirle tributo con algunas de las canciones que interpretaron juntas.

El duque viudo de Alba, fotografiado en Madrid. Seis años después de la muerte de Cayetana, Alfonso Diez vive totalmente alejado del foco mediático. Semana publica varias imágenes del marido de la duquesa cuando acaba de cumplir 70 años.

La próxima boda de nosotros los Alba, en el aire. Dice ¡Hola! que la pandemia podría alterar los planes de Carlos Fitz-James Stuart con Belén Corsini. El enlace estaba previsto para mayo de 2021 en el Palacio de Liria, pero la situación sanitaria podría provocar su retraso.

Julio Ruz, el ex de María Jesús Ruiz, demanda al padre de la Miss. El progenitor de la modelo llamó a Julio "acosador" y éste considera desde la portada de Diez Minutos que tiene que defender su honor e intimidad.

Isabel Gemio cuenta ahora que la despidieron de Antena 3 por quedarse embarazada. Asegura que su final al frente del programa Sorpresa, sorpresa se produjo cuando empezó a engordar. Su caso no sería el único de una presentadora de esta cadena privada que fue puesta en la calle por esta razón. Pasa palabra.

Malena Gracia y Arévalo, definidos por Diez Minutos como "la extraña pareja". Al parecer están viviendo una historia de amor.