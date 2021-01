La amistad entre Belén Esteban y Anabel Pantoja pendió de un hilo recientemente y a punto estuvo de romperse después de que la de San Blas acusase a la sobrina de Isabel Pantoja de haberle intentado hacer la "zancadilla" después del lanzamiento de su propia línea de joyas.

Al parecer, según le contó el fabricante de dichos complementos, lejos de alegrarse por su amiga, Anabel habría hecho una llamada a la marca recriminando la contratación de Belén porque le iba a hundir su propio negocio (la sevillana también cuenta con una colección de joyas). Un feo que la ex de Jesulín no habría perdonado y que habría desvelado públicamente tras su frío reencuentro con la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel, destrozada, negó dicha información y aseguró que, aunque había colgado en su Instagram sus joyas el mismo día del lanzamiento de las de Belén, no hizo nada de lo que se la acusaba. Finalmente, y tras varios desencuentros, la princesa del pueblo descubría que todo era un engaño del dueño de la marca para promocionar su colección y, arrepentida, se reconciliaba con su amiga a la vez que anunciaba que renunciaba como imagen de dichos complementos.

El martes el asunto volvió a calentarse. Tras un mes sin hablarse y ciertos acercamientos posteriores llegó Miguel Frigenti (apodado por Jorge Javier como "el nuevo Víctor Sandoval") a complicar la relación entre ambas, acusando a Anabel de vender sus joyas por un precio cuatro veces superior al que ofertan en otras webs más conocidas, lo que quitaría la exclusividad.

Anabel estalló, se fue de plató y llamó a gritos a la empresa para la que trabaja. Entre lágrimas, Belén desveló que ella dejó de trabajar para esa empresa mientras que Anabel no.

Eso sí, quiso acercar posiciones con su antigua amiga, estrategia que no funcionó ya que Anabel recordó a Belén que ella también podía haberla llamado. "Lloras cuando te tocan lo tuyo. ¿Qué te crees, que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho, porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad", dijo la Esteban. Al final, Belén Esteban acabó por perder la paciencia y se marchó de plató clamando "injusticia".

Anabel Pantoja amenazó entonces con, entre lágrimas, dejar definitivamente Sálvame. "No hay compensación para esto", se quejó. No obstante, Kiko Hernández desveló una frase de Anabel durante la publicidad, que estaría grabada pero que ella negó. Anabel dijo: "Me voy y que se quede ella como el centro del universo". ¿Sigue habiendo celos entre ambas?