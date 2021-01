Diego Arrabal ha pasado por un momento muy complicado de su vida, a consecuencia de haber padecido el terrible virus del Covid. Diego lleva varias semanas sin acudir al programa Viva la Vida en Telecinco, donde coincidimos, y hemos hecho una gran amistad. Las noticias que me comentaba no eran nada buenas, pero afortunadamente, Arrabal ha logrado salir por la puerta grande. Los días pasados nuestra comunicación era por medio de WhatsApp, en los que me contaba que la fiebre no bajaba de 40 grados, y que estaba agotado, por la Neumonía.

Afortunadamente eso ya ha pasado, y después esos días de auténtica preocupación ha podido regresar con su familia. “Los primeros días en casa fueron tremendos porque lo que tomaba no me hacia efecto hasta que no pude más y la semana pasada, a las 2 de la madrugada, cogí el coche y presenté en el hospital de Marbella porque no podía respirar. Me hicieron unas pruebas y me dijeron que de allí no podía salir al tener neumonía y me trasladaron a una gran sala donde había mas de 100 infectados, y era desolador. Es bueno que la gente lo sepa para que se conciencien de lo que ocurre. Lo primero que hicieron fue controlarme la fiebre con dos antibióticos diferentes, porque con uno no era suficiente, y para la respiración he estado varios días con oxígeno y con un cansancio terrible. Ahora en casa duermo todavía con varias almohadas, un poco incorporado. Todavía tengo neumonía, pero tengo mucha fortaleza pulmonar”. Así lo contó.

Diego, al estar en casa con Virginia, su mujer, que también lo tuvo pero muy leve, se siente mucho mejor y disfrutando del hijo de ambos. “Estoy feliz recibiendo muchos mimos, y ya sin fiebre me levanto y bajo al salón, y estoy tranquilo en el sofá. Todavía pasaran unas semanas hasta que pueda incorporarme al programa”.