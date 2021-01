Julián Muñoz se disculpa en 'Sálvame' tras intimidar a un reportero en la calle

En la tarde del jueves, Sálvame Limón emitió un adelanto de una secuencia de cuatro minutos en la que se puede ver a Julián Muñoz enajenado y gritando a un reportero de la agencia Europa Press al que conoce desde hace años y con quien tiene muy buena relación. "¿Tú qué cojones quieres? ¡Chalao! ¡Me tocas los huevos, tonto del culo!", chilla Julián ante las preguntas que el periodista le hace mientras compra fruta. Al final, también le amenaza: "Si me sigues, te estrello".

Tras una breve emisión del vídeo, el programa recibió una llamada del exalcalde de Marbella, que disfruta del tercer grado penitenciario desde 2018 debido a sus problemas de salud. Durante la llamada, Muñoz pidió perdón al reportero Rafael, al programa y a los espectadores y reconoció que fue "bastante grosero": "Rafa apareció como un fantasma y perdí los nervios", se excusó. También aprovechó para aclarar que no vive de alquiler ni rodeado de lujos en Marbella como se ha llegado a decir, sino con su hija Eloísa, que le acogió desde que salió de la cárcel de Alhaurín de la Torre. "Físicamente no estoy bien y no me invento ninguna enfermedad", añadió.

Pero sobre todo, Julián Muñoz hizo hincapié en que no tiene relación con Isabel Pantoja. "Desde que salí de la cárcel o incluso antes, no tengo ni una sola relación de ningún tipo con la señora Isabel Pantoja. Ninguna. De ningún tipo, ni de sociedades, ni de basuras, ni nada", aseguró. Pantoja, su novia hasta que estalló el caso Malaya, está ahora en el centro de la polémica por su guerra familiar con Kiko Rivera, que le solicita tres millones de euros.

Carlota Corredera aprovechó la llamada de disculpa para sonsacar información a Muñoz. "Cuando España se pregunta dónde está el dinero de Isabel Pantoja, ¿tú tienes la respuesta?", se interesó la presentadora. "Eso también me lo pregunto yo. Si realmente tiene tantísimas cosas como se dice, en algún sitio estará. No tengo ni idea y no me interesa. Que cada uno cargue con su maleta". A pesar de la insistencia de Corredera, Julián no entró a opinar sobre la relación de Kiko Rivera y Pantoja y se limitó a decir que siempre se ha llevado bien con él.