Paloma Cuevas gana a Ana Soria en su propio territorio compartiendo su posado más sensual

Paloma Cuevas lleva días recopilando en su cuenta de Instagram algunas de sus fotografías más icónicas de su archivo personal. Fotos en compañía de amigas íntimas como Genoveva Casanova y Fiona Ferrer, en el Rocío junto a Adriana Carolina Herrera, o de sesiones de fotos, viajes y aventuras por el mundo de las que guarda buen recuerdo.

Una de las últimas fotografías que ha compartido ha impactado especialmente a sus seguidores. La imagen pertenece a una sesión de fotos en la que presume de curvas enfundada en un diseño de Alexander McQueen. Una fotografía perteneciente a una de las producciones que protagonizó para la revista Telva en la que fue retratada por Tony Bernard mostrando su faceta más sensual. "Bellísima", le ha escrito en los comentarios de la publicación su amiga Nieves Álvarez, mientras que Rocío Peralta afirma que está "espectacular".

Sus seguidores no se han quedado atrás a la hora de alabar la imagen de la empresaria: "Me gustan estas nuevas imágenes que nos trasladas, más juveniles, desenfadadas y diferentes a la imagen preconcebida que podíamos tener más clásica y más seria", escribía una de sus fans. "Personalmente creo que descubrimos no sé si una nueva Paloma o la que siempre era en su intimidad".

Con esta nueva faceta, Paloma Cuevas pone de manifiesto que sigue igual de estupenda ahora que entonces, y que si quisiera, podría convertirse en una auténtica influencer, demostrando que puede ganar a Ana Soria en su propio territorio.