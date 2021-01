Un susto de Jorge Javier Vázquez a María Patiño deja al descubierto su último retoque

Tremendo susto el que se llevó este miércoles María Patiño durante su colaboración en Sálvame. El responsable de este sobresalto fue Jorge Javier Javier Vázquez que, antes de su incorporación al programa a la cinco de la tarde, se acercó sigilosamente a su compañera agarrándola por la cintura para sorprenderla y ver su reacción. Aunque el instante fue divertido, lo cierto es que ella terminó agobiándose y tuvo que abandonar el plató debido al dolor que le había provocado la broma.

"¡No puedo! Es que has hecho lo que has hecho y hoy no puedo. ¿No sabes que no puedo?", le recriminó la periodista a su amigo. Jorge Javier Vázquez, que no sabía a lo que Patiño se refería, fue tras ella para averiguarlo: "¿Pero qué ha pasado? No me entero de nada". La colaboradora terminó desvelando que el motivo de su dolor era el último retoque estético que se ha realizado.

"La has liado, Jorge", dijo Belén al presentador. "Tiene la zona de la barriga un tanto delicada y cuando te tocan esa zona es muy doloroso", añadió Gema López. Jorge intentó saber más sobre el tema pero María Patiño se negó a dar explicaciones: "No, no lo voy a contar. Encima de que has hecho mal... Es que tenía ahí unas cosas y me las he quitado. Y ya está. Me ha dolido mucho cuando me has agarrado".

Con este retoque que ha quedado al descubierto, María Patiño suma uno más a su lista. En distintas ocasiones, la presentadora de Socialité ha compartido con sus seguidores algunas de las operaciones estéticas a las que se ha sometido: algunas en el rostro, como ponerse bótox o vitaminas, y otras como eliminación de sus varices, retocarse el pecho o ponerse ácido hialurónico en sus manos.