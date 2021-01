El último gesto de Anita Matamoros para vengarse de su padre

Anita Matamotos ha decidido quitarse el apellido 'Matamoros' de su nombre en su perfil de Instagram. La joven sigue los pasos de su hermana Laura, aunque por el momento no se ha pronunciado sobre las razones que le han llevado a tomar esta determinación. Sea por cuestiones de marketing o para alejarse del mundo del corazón en el que se mueve su familia, lo cierto es que esta decisión coincide con la mala relación que mantiene en la actualidad con su padre.

El que sí se ha pronunciado al respecto ha sido Kiko Matamoros, que este jueves expresó en Sálvame lo que piensa sobre este cambio de su hija pequeña. "No estoy en ninguna guerra con mi hija ni tengo la intención de estar en guerra con ella". Pero pese a esto, reconoció que sí que está dolido. Además, el hecho de que ahora no mantengan relación, ha hecho que el colaborador dude sobre los motivos por lo que su hija ha tomado esta decisión. "Siempre tienes la duda de no saber por qué es, al no haber comunicación. Y no es agradable una especie de renuncia pública por parte de tu hija", comentó.

Al menos le queda la esperanza de que la ‘influencer’ ha dejado la letra 'm’ en su nombre de perfil de Instagram. "Me queda el consuelo de que ha dejado la letra m. ¿Qué le voy a hacer? Ella vive en la órbita de su madre (...) No le doy ninguna importancia. Me parece algo absolutamente que no tiene ninguna relevancia en el problema que tengo con mi hija. Que lleve o no mi apellido, que lo use o le dé la vuelta y se ponga primero el de la madre, como si se quiere quitar Matamoros, que también podría".

El colaborador aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a su hija y tener un acercamiento con ella: "Yo no voy a arrastrarme ni dejar que otros se arrastren conmigo. Solo quiero un mensaje que me diga que quiere hablar conmigo porque reconozco que me he podido equivocar y quiero arreglarlo".