Fayna cuenta la pesadilla con Carlos Navarro: "Estuve anulada 16 años"

Fayna Bethencourt acudió a Sálvame para contar su dramática experiencia con el condenado Carlos Navarro, el Yoyas, a quien conoció en Gran Hermano y con el que inició una convivencia repleta de vejaciones y maltratos.

Fayna ha revelado que ha "rehecho" su vida sin Navarro, condenado a seis años de cárcel por maltratarla a ella y a sus hijos. Quiso mandar un mensaje de optimismo: "Se puede salir" de este tipo de situaciones.

Fayna relató cómo fue vivir 16 años con un maltratador. Cómo la situación pasó por distintas fases y llegó a cambiar su manera de ser para evitar discusiones. Reconoce, eso sí, que hubo amor y los inicios fueron bonitos, aunque pronto vio que siempre había "una de cal y otra de arena". Con el tiempo, no obstante, "dejas de ser tú misma", señalando que estuvo "anulada durante 16 años. Me perdí mucho tiempo".

Todo cambió tras un episodio "más violento de lo normal" en presencia de sus hijos. "Ahí se rompió lo que sentía por esa persona y aún así seguí viviendo con él cinco años más".

Durante ese tiempo —contó entre lágrimas— llegó a temer por su vida. "Cuando una persona te agrede y sientes que esa vez ya no te va a soltar… te asustas mucho". "Se me ha llegado a decir 'vas a salir con las piernas por delante de aquí', pero he salido", dijo.

Además, Carlos también la responsabilizaba de las agresiones. "Su respuesta, cuando me vio hecha un trapo fue 'perdona, pero esto lo has provocado tú' (…)". "Estas personas nunca se responsabilizan de sus actos, siempre te dicen que la culpa es tuya".

Una de las cosas que más le aterrorizaron a Fayna fue cuando se percató que su marido en realidad no perdía los nervios, porque cuando la agredía tenía mucho cuidado de no dejar marcas que la gente pudiera ver.

La madre de Fayna, Patricia, llamó al programa para alabar la valentía de su hija y, también, de sus nietos. Y también a la nueva pareja de Fayna, para la que la "gran hermana" tuvo muy buenas palabras. "Soy tan afortunada que, de lo peor que me ha pasado en la vida he sacado lo mejor que tengo, y encima encuentro a mi pareja ¿Qué más quiero?".