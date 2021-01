Desde que el año pasado saltase a las portadas el romance de Enrique Ponce y Ana Soria, y por tanto se emitiese el certificado de defunción del matrimonio del torero con Paloma Cuevas, el gran tema que ha venido coleando ha sido el inexplicable retraso de la firma definitiva de Ponce y su futura ex. Sobre todo cuando fuentes cercanas a ambos aseguraron, ya el pasado verano, que no había problemas con la custodia -las dos niñas son la prioridad de ambos- ni tampoco económicas.

No obstante, y una vez enfriada la situación (no el amor de Ponce por la joven almeriense), Ponce se resistió a firmar esos papeles ya preparados en una oficina de Madrid. Hasta el punto de que casi rozando febrero de 2021 todavía no lo ha hecho. Ahora, el portal Eurotoro desvela la que podría ser la razón de esa negativa de Enrique Ponce.

En su sección El Avispero, la publicación desvela que existe un lugar en la finca que hasta ahora compartían en el que Enrique Ponce guarda su tesoro material más preciado: un enorme pabellón de caza dentro de la propiedad donde alberga su abundante colección de trofeos cinegéticos.

Y es que, además de los toros, Ponce es un gran cazador. No faltan testigos de conversaciones suyas, incluso con el rey Juan Carlos, respecto a este tema, tal y como se desveló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Aquí Ponce guarda hasta 1.000 cabezas de toros históricos en su vida, así como elefantes, rinocerontes, leopartos y todas las presas (animales) que ha cazado en su vida. Para Enrique estas dependencias tienen muchísimo valor personal, además del económico, y desea ante todas las cosas tener carta blanca para poder entrar en ese pabellón en el futuro.

De modo que, según Eurotoro, al firma aún no se habría producido por estas razones no tanto económicas, sino más bien sentimentales y personales. Enrique desea que Paloma Cuevas le conceda una sercidumbre de paso dentro de la finca para acceder directamente al pabellón de caza, solo o en compañía de sus amigos, pero Paloma se niega en redondo ya que, aunque separado de la casa, está muy cerca de la vivienda principal que ella ocuparía con las niñas.

Ese y no otro es ahora mismo el "meollo de la cuestión", asegura la publicación, dado que se trata de una propiedad muy querida por Enrique, que ya la ha usado en otras ocasiones para celebrar fiestas con muchos invitados. La cantidad de trofeos de caza allí dispuestos es tan abundante que no sería muy fácil trasladarla a otro lugar.

El pabellón, aunque separado, está lo suficientemente cerca de la casa principal que Paloma se estaría negando. El acuerdo, por tanto, está lejos todavía de producirse.