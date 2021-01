Kiko Rivera amenaza a su madre para volver a la televisión: "Que se atenga a las consecuencias"

Kiko Rivera volverá este domingo al Deluxe para seguir hablando de la guerra que tiene abierta contra su madre, Isabel Pantoja. Y es que el dj ya ha dado pasos hacia adelante y va a por todas, de hecho, en la entrevista previa que ha dado a los compañeros del programa ha avisado que su madre no se ha puesto en contacto con él, por lo tanto, ha decidido tomar medidas legales contra ella y su tío.

"Que se atengan a las consecuencias", ha sido una de las frases amenazantes que hemos escuchado en la entrevista previa que ha dado al programa. Y es que según su testimonio, aún tiene mucho que contar sobre los supuestos tejemanejes económicos que Isabel Pantoja habría realizado en los últimos años con su dinero.

Kiko Rivera ha asegurado que: "No hemos recibido respuesta ninguna, estamos atentos a cualquier movimientos" por lo que no le queda otra que tomar medidas legales contra ella y su tío Agustín Pantoja, ya que a ambos les cedió poderes para manejar el dinero que su padre Paquirri le dejó en herencia.

Además, Kiko avisa de que no solo hablará madre, sino también de su hermana y su prima Anabel Pantoja, de quienes asegura que aunque digan públicamente que no se posicionan con nadie, las dos apoyan a la cantante: "Mi hermana tiene derecho a opinar, pero no entiendo que digan que la he ridiculizado, porque no es cierto. Mi hermana dice que no se posiciona a favor de nadie, mentira, está de lado de mi madre".

La pequeña Carlota cumple años

El 30 de enero del 2018 nacía Carlota Rivera Rosales, una niña que llegó con muchísimo amor y que sin duda se ha convertido en toda una debilidad para sus padres. Hoy, cumple 3 años y lo hace alegrando a sus padres en este duro proceso en el que se han visto envueltos contra Isabel Pantoja y tras perder a sus dos abuelos maternos el año pasado.

Kiko Rivera ha aprovechado su perfil de Instagram para felicitar a la pequeña con un emotivo texto: "Y todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida. Te convertiste en mi sueño en apenas unos días no quiero despertar. Tú me diste la vida. Gracias por ser "mi pedacito de cielo". Gracias por ser lo que más quiero. Gracias por ser la que salvo mi alma. Gracias por ser la alegría de mi casa. Felicidades cariño mío hoy cumples 3 años y no puedo ser más afortunado de tenerte como hija. Te quiero".

Además, Anabel Pantoja también ha querido hacer cómplices a todos sus seguidores del amor tan grande que siente por la que considera su sobrina: "3 años desde que esta princesa llegara para darnos muchísimos momentos bonitos. Son su sonrisa, con sus bailes, sus charloteos, y su carácter tan personal. Cuando tú llegaste me cambió la vida. Te quiere, tu tata".