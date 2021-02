El nuevo traspiés al que Enrique Ponce ha tenido que hacer frente en su gran proyecto

Enrique Ponce ve frustrada otra de sus expectativas, esta vez no tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando se ha revelado la que podría ser una de las razones para que el divorcio del torero y Paloma Cuevas no se haya materializado, ahora se suma su proyecto musical que, de momento, no va a ver la luz.

Un disco elaborado en parte junto a sus amigos del grupo musical Materia Prima y asesorado nada menos que por Luis Miguel que, según apunta Diez Minutos, Enrique Ponce se disponía a grabar este año. El trabajo musical, compuesto de diez temas, iba además a contar con duetos junto a Julio Iglesias, pero de momento todo queda en agua de borrajas. En octubre se informó que el torero estaba absolutamente volcado con el proyecto.

La causa de este imprevisto, el Covid, que tantos imprevistos ha causado en la vida profesional de un Enrique Ponce cuyas corridas contratadas han disminuido radicalmente debido a la pandemia. Según Jaleos, la causa ultima sería la incapacidad de Enrique para encontrar una casa de discos que lance el producto al mercado de una manera adecuada y con confianza.

Que el disco no haya salido al mercado aún no significa que no lo vaya a hacer. Enrique Ponce desea ir despacio y pisar lento pero seguro, porque al fin y al cabo su primera profesión, la principal, es el toreo. Se trata, por tanto, de un retraso y no de una cancelación. Él es consciente de que está en terreno desconocido y ahora baraja una fecha veraniega para hacer frente al lanzamiento.

Mientras tanto, a Ponce le queda el consuelo de su novia Ana Soria y lo que pueda dejar entrever de su disco de boleros y rancheras en redes sociales, que es donde se supo por primera vez de este sorprendente proyecto. Eso, y la inminente negociación del divorcio de Paloma Cuevas: muchos han entendido la revelación de Eurotoro sobre el pabellón de caza como una filtración interesada para presionar a una renegociación.