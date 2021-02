Una sorprendida Terelu Campos ha visto cómo el tira y afloja humorístico que se trae con Juan Luis Galiacho en el plató de Viva la vida se ha convertido en un tema real de conversación: ¿ha surgido la chispa amorosa entre ambos?. Lo cierto es que existe una buena sintonía y son muchos los años que la periodista lleva soltera: ¿por qué no intentar que la pasión se desate?

El sábado ambos se sometieron a un test de compatibilidad y los resultados fueron bastante favorables. Galiacho ha confesado a Europa Press que: "Muy bien, somos compatibles. Me ha dicho que mañana si quiero irme a comer un cocido y le he dicho que no". El periodista se toma a broma las preguntas de la prensa, pero deja claro que lo que hay entre ellos es una bonita amistad: "Hay una revista que dice que el amor es salud, nunca se sabe, ya somos mayores. En el fondo es una amistad, pero el test ha dicho que somos compatibles".

En cuanto a si tendría una noche de lujuria y pasión con la hija de María Teresa Campos, Galiacho no lo descarta ya que la propia Terelu Campos le ha confesado que es una experta: "Hombre ella me ha dicho que ha sido muy experta, no sé". Y es que el periodista vemos que se deshace en halagos hablando de ella: "Es una gran profesional y me dicen que muy divertida. Yo no he coincidido con ella. Me dicen que es muy divertida. A mí me gusta también la diversión. Vamos a seguir corriendo".