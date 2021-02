Kiko Rivera toma una decisión radical tras su última entrevista en televisión: "No puedo más"

Kiko Rivera volvió a sentarse en el plató de Domingo Deluxe para continuar su guerra contra Isabel Pantoja y tratar de recuperar el dinero que le dejó en herencia Paquirri. Pero apenas doce horas después de sus nuevas y comentadas declaraciones, Kiko ha tomado una decisión radical y ha explicado los motivos. Destrozado, y a través de su cuenta de Instagram, el músico confesó que no volverá a hablar de su guerra familiar y ni a conceder ninguna entrevista, por motivos de salud.

"No puedo más. Por mi salud mental voy a dejar esto apartado y me voy a centrar en mi música", anunció en un directo de Instagram con sus seguidores. Con mal aspecto y el ánimo hundido, el hijo de la tonadillera confesó: "Me está afectando en mi día a día". "Tengo mal humor, peleo con mi mujer y con mis amigos y hay días que no tengo ganas de nada".

Sin embargo, explicó que esta retirada mediática no significa una "tregua" y "no quiere decir que no vaya a luchar por lo mío, pero lo haré ya judicialmente". "Tengo que mirar por mi salud. He engordado un montón, tengo una ansiedad que te cagas y esto hay que solucionarlo, y la solución la tengo yo y tengo que apartarlo. La solución es no volver a sentarme más", confesó Kiko.

"Voy a mirar por mí, por mi salud, por mi mujer, porque nos afecta mucho. Quiero estar bien con mi mujer, estar bien con mis hijos", concluyó dándole gracias a sus seguidores y a todos los que están en su bando en esta guerra familiar.