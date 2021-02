Nueva noche de bombas de Kiko Rivera: no irá al entierro de su abuela y vende su parte de Cantora

Kiko Rivera se sentó de nuevo en el Deluxe para hablar públicamente sobre la guerra que tiene abierta contra su madre. Ha pasado justo una semana desde la última vez que el Dj hablase públicamente con Jorge Javier Vázquez en aquella entrevista en la que informaba que si su madre no se ponía en contacto con él en menos de 24 horas, emprendería acciones legales contra ella y su tío Agustín Pantoja por los tejemanejes económicos que han llevado a cabo a lo largo de estos años en su nombre.

Sobre su famoso ultimátum de la semana pasada, Kiko señaló que está en marcha: "Esta semana va a ser muy muy movidita, porque mi paciencia ya... Empieza la cosa a ponerse en movimiento... Ya les ha llegado el primer requerimiento a mi madre y a mi tío Agustín, le di 24 horas y el requerimiento le llegó el jueves. Más de un día. No han ido a recogerlo". En este sentido, ha anunciado su primera bomba: que su parte de Cantora ya está en venta. "Igual pronto tiene inquilinos por allí tomando café con ella", dijo, subrayando que hay gente interesada en comprarlo.

No solo eso, Kiko también ha confesado que él ya se ha despedido de su abuela, doña Ana, y que el día que vuelva a pisar Cantora será cuando ella no esté. "Yo creo que en cuanto mi abuela no esté, mi madre se va a pirar. Creo que lo tiene pensado desde hace años y que está predeterminado", ha dicho.

El problema con Isa P. y Anabel

Kiko no ha dudado en señalar que, aunque no le va a pedir ni a su hermana ni a su prima Anabel que tomen partido públicamente, sí les ha pedido que sean neutrales "de verdad", ya que "se nota que tiran más para mi madre". Así, aunque entiende la postura de su hermana, cree que puede estar "manipulada" por la artista, de quien tiene una gran "dependencia".

El dinero de América

Kiko Rivera ha explicado cómo se enteró del dinero en América: "En el cuaderno particional que yo tengo aparece dinero del extranjero, pero sí que es verdad que en ese cuaderno no aparece lo de Venezuela. Nosotros sabemos que hay algo porque yo me doy cuenta en el primer momento y llamo a Salvador Salvatierra porque yo me encuentro con su hija en Madrid y le pido el teléfono. Coge el teléfono, le explico quién soy y me dice que me llama en cinco minutos. No me vuelve a llamar. Luego, me han contado que se le ha visto por aquí en Madrid. Una vez más se demuestra que no se cumple la voluntad de mi padre. No existe justificación ninguna de lo que hace mi madre".

Unos movimientos un tanto extraños y que sabemos, de primera mano, que Isabel Pantoja cuando murió Paquirri se hizo amiga íntima de la mujer de Salvador Salvatierra para salvaguardar ese dinero. Paloma García Pelayo ha contado que el primer viaje que hace fuera de España la cantante no fue a Venezuela como se ha publicado, sino a París a esquiar, que fue con Kiko Rivera y el matrimonio Salvatierra: "Antes de eso viaja a París porque se va a esquiar, va a ver al matrimonio Salvador Salvatierra".

Más tarde, se produjo el dichoso viaje a Venezuela en el que Isabel Pantoja se dejó fotografiar con Salvador Salvatierra y que ese reportaje salió en una revista de tirada nacional en España. En total, el equipo de abogados de Kiko Rivera calcula que el Dj tenía que haber recibido la cifra de 2.619.284 euros. Cantidad que no ha visto todavía y que se pregunta dónde está.