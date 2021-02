Condenado a 115 años de prisión el fotógrafo que grabó desnuda a Sofía Suescun

El jefe de la agencia de modelos Dana Models, Daniel L.O., acusado de haber grabado sin su consentimiento a 129 mujeres, ha sido condenado a 115 años de prisión. El acusado ha llegado a un acuerdo y ha aceptado la pena máxima porque no puede cumplir más del triple de la pena más grave impuesta. La petición de la Fiscalía, la más alta de las solicitadas, era de 406 años por delitos de atentado contra la intimidad contra 129 mujeres —48 de ellas menores de edad comprendidas entre los 13 y los 17 años—, de descubrimiento y revelación de secretos y de corrupción de menores.

El acusado y al menos ocho abogados representantes de las mujeres han llegado a un acuerdo que reduce la condena al aplicarse dos atenuantes: dilaciones indebidas del caso y confesión de los hechos. De los 115 años solicitados, el condenado cumplirá cinco años de prisión, en virtud del artículo 76 del Código Penal. Según indica el fiscal, durante 2013 y 2014 y hasta el mes de febrero 2015, el acusado regentaba una agencia de modelos en Pamplona, donde, en primer lugar, fotografiaba a las jóvenes vestidas que llevaba una pizarra con su nombre. A continuación, les pedía que se pusieran un bañador y abandonaba la habitación, dejando la cámara en funcionamiento sobre un trípode y las grababa. Repetía el proceso mientras ellas se quitaban el bañador y volvían a vestirse. De este modo obtuvo grabaciones y fotografías de 129 jóvenes desnudas.

Además de la prisión, al condenado se le impone una indemnización de 3.000 euros por cada una de las mujeres menores afectadas y que se elevará a 4.000 euros en el caso de siete de ellas por ser delito continuado. Además se añaden otros 3.000 euros por responsabilidad civil para otras dos menores por el delito contra la libertad sexual.

Sofía Suescun, una de las afectadas

Tras conocerse la sentencia que condena a Daniel L.O., Sofía Suescun, una de las afectadas, ha roto su silencio en el programa Ya es mediodía para hablar sobre su "terrible" experiencia: "Conmigo tuvo otro tipo de delitos mucho más graves que la grabación de las imágenes", asegura.

Según ha explicado la colaboradora, el acusado "ha llevado su defensa diciendo que tenía un trastorno sexual y se ha autointernado en un centro evangelista para curar sus pecados. Estoy muy enfadada, no se ha hecho justicia, se merecía una pena mucho más grande". Sin querer entrar en detalles que todavía le "hacen daño", Sofía contó que ella sufrió "algo más que grabaciones" mientras se cambiaba de ropa: "Tenía una relación conmigo que no cuadraba, te grababa, entraba en la sala, te tocaba. Son testimonios muy heavys que se me revuelve el estómago. Quiero que las niñas que lo han sufrido lo denuncien porque luego salen de rositas".

Según su testimonio, Sofía quería ir más allá en la acusación pero su abogada le recomendó que llegara a un acuerdo como el resto de víctimas: "Ella ha considerado que lo mejor era llegar a ese acuerdo para que sí o sí pisara la cárcel, pero no estoy de acuerdo. Encima se dice: 'Pobrecito, es que estaba enfermo'. Durante el juicio tuve que ver un vídeo que tenía grabado de cuando yo era menor de edad. No he querido expresarme para que todo siguiera su curso, pero no estoy conforme".