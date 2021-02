Desmienten el último rumor que persigue a Enrique Ponce y Ana Soria

Una imagen de Enrique Ponce y Ana Soria desató los rumores sobre un posible embarazo de la almeriense. En ella, el diestro aparecía abrazando a su pareja en actitud romántica. Sin embargo la manera en la que entrelazan sus manos, apoyadas en la tripita de Ana, levantaron las sospechas. ¿Está la pareja esperando su primer hijo?

Según ha podido saber la revista ¡Hola!, los rumores no son más que eso, ya que la pareja no estaría esperando un bebé y todo habría sido una simple muestra de cariño. Y es que, desde que comenzaron su relación, Enrique y Ana disfrutan haciéndose carantoñas y mostrando su amor en público.

La pareja, que dentro de poco celebrará su primer aniversario juntos, también intercambia fotografías y mensajes llenos de amor en las redes sociales: "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer y menos que mañana)", publicó Ana a mediados de verano. O "Felicidades mi vida. Solo me importa que tú sepas que te quiero", escribió la almeriense antes de terminar el año 2020.

También ha habido gestos de apoyo públicos, tanto en los buenos momentos como en los malos. Como cuando el torero tuvo que ser intervenido de una hernia inguinal en una clínica de Jaén, donde Ana Soria se mantuvo siempre a su lado.

Parece que, por el momento, Ana Soria y Enrique Ponce no se convertirán en padres y todo habría sido un malentendido provocado por la citada fotografía. No obstante, la pareja tiene intención de afianzar cuanto antes su relación por lo que no sería descabellado que dentro de unos meses veamos su boda y posterior embarazo.