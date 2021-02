Arévalo y Malena Gracia confirman su relación: "Nuestros encuentros son explosivos"

Malena Gracia y Arévalo confiesan en exclusiva para la revista Lecturas que están enamorados. Aunque han mantenido en secreto su relación durante años, este miércoles aparecen en la portada de la citada publicación para hablar sobre los detalles más íntimos de su noviazgo en un reportaje en el que derrochan complicidad. Y es que, después de varios desengaños amorosos y relaciones en las que ha sufrido "lo indecible", la cantante se ha refugiado en el cómico, que enviudó en el año 2015.

"Estoy muy feliz de que se sepa que Malena y yo, después de algunos años juntos, hemos decidido dar la noticia", cuenta emocionado el cómico en la que es su primera entrevista como novios oficiales. Una historia de amor que comenzó hace unos pocos años, a pesar de que se conocen desde hace mucho tiempo: "Llorar nos ha unido", dice la cantante, que se convirtió en el apoyo más importante del humorista después de la muerte de su mujer.



La pareja no convive, pero se ven siempre que tienen ocasión: ella vive en Madrid con sus cinco mascotas y él en Valencia, donde está su hija: "Llegará, pero hay que ir paso a paso. Cuando hay amor no hay distancias", afirma Malena. "A veces es más bonito cuando estás una semana sin verte. El encuentro es explosivo", cuenta Arévalo que define a su chica como "una mujer muy noble, aunque también con mala leche": "La admiro. Le gustan las cosas de la Iglesia, como a mí". "Arévalo me gusta más que un chico de 30 o 40 años", confiesa Malena.

La pareja no duda en hablar sobre la primera vez que "decidieron hacer el amor": "Fue bonito. Dijimos: '¡A por todas!'", cuanta ella. "Fui a su casa, tomamos algo, nos metemos en su cama y, cuando ya terminamos todo tan divinamente, le digo: 'Cariño, a lo mejor te gustaría dormir sola' y, para no molestar, me fui a otra habitación. Al día siguiente me lo recriminó: 'Me haría encantado que te hubieras quedado toda la noche' (...) Cuando estamos en la cama jugando a papás y mamás, están los cinco animalitos mirando (las mascotas de Malena) Es de comedia americana", explica Arévalo.