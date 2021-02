Julián Muñoz le da a Isabel Pantoja donde más le duele: "Dulce era la que ejercía de madre"

Julián Muñoz ya dijo la semana pasada a los periodistas que le perseguían que si hablaba de Pantoja sería cheque mediante y este miércoles ha cumplido su promesa en Diez Minutos, revista desde cuya portada reta a Isabel Pantoja.

El que fuera alcalde de Marbella y exconvicto vivió cuatro años de amor con la cantante. Un tiempo suficiente para definirse como "el hombre más importante de su vida después de Paco, aunque ave de paso" y uno de los que mejor la conoce. Ahora apoya a Kiko Rivera en esta guerra entre madre e hijo: "A Isabel Pantoja se le ha ido la olla. Llegará un momento en el que se dará cuenta de que le ha perdido".

"Isabel no da puntada sin hilo. Todo lo que está haciendo lo tiene más que pensado", añade. Y aunque reconoce que Paquirrín no lo ha hecho bien y que tenía que haber resuelto sus problemas en privado, habla de la influencia de Agustín porque "Cantora es lo único de lo que queda algo para rascar".

Además, dice que puso todo lo que tenía a disposición de la familia Pantoja: "Allí nadie aportaba, solo yo". Asegura Julián que "Fran y Cayetano se la sudan, no tiene ningún sentimiento hacia ellos". Y se ensaña con ella como progenitora: "Dulce era una buena madre. Isabel no se ocupaba: "Ay mi niño cuánto te quiero, no me molestes mucho y lo que haga falta te lo compro" es lo que yo he vivido".

Julián le da a la cantante donde más le puede doler: "Dulce era la que ejercía de madre. Dulce se ocupaba de sus notas, de su ropa, de llevarla y traer a Chabelita del colegio".

Respecto a los dineros, remata Muñoz asegurando que "nunca cobró una peseta de ella cuando fue su mánager", que él pago todo cuando vivió en Cantora y sugiere que tiene dinero fuera de España: "A Isabel le encontraron 90.000 dólares en un bolso. Acabábamos de venir de América, por eso se lo devolvieron". "Si vende Guadalpín, La Pera, la discoteca, el restaurante… Un montón de millones… ¿dónde está ese dinero?", se pregunta.

Sara e Íker, ajenos a los rumores

¡Hola! hace del rumor noticia al desmentir una crisis de pareja que apenas había trascendido y de la que, en cualquier caso, no había ninguna prueba. Según la revista, Sara Carbonero e Íker Casillas viven juntos, ajenos a las especulaciones y no piensan en separarse. Están a punto de celebrar su quinto aniversario de boda y han acordado hace tiempo ni desmentir ni comentar este supuesto divorcio.

El futbolista y la periodista, que cumple 37 años este 3 de febrero y va a celebrarlo junto a su marido y sus dos hijos, siguen viviendo "juntos y felices" en un chalet situado a las afueras de Madrid. La otra vivienda que compraron en el parque del Oeste es, dice ¡Hola!, sólo una inversión inmobiliaria.

Tamara Falcó, ni compromiso ni mudanza

¡Hola! aclara la situación sentimental y laboral de Tamara Falcó, de la que se había comentado recientemente que se había comprometido con Íñigo Onieva y que se mudaba a un ático en el madrileño barrio de la justicia.

Dice ¡Hola! que ni lo uno ni lo otro: de momento se ha comprado una casa en la zona de Puerta de Hierro cuya constructora está promocionando en redes sociales y lo que ha montado en ese ático es una oficina.

Según Lecturas, se trata de un dúplex por el que paga 3.000 euros mensuales.

Tita Thyssen concede su primera entrevista

¡Hola!, la revista de cabecera de Carmen Cervera, ha entrevistado a la baronesa con motivo del acuerdo alcanzado con el Gobierno para que su colección se quede en España. La revista define el pacto como histórico y recoge el mismo titular que han usado también en los diarios de tirada nacional: "El Estado le pagará seis millones y medio de euros anuales durante quince años". Razones para estar contenta no le faltan.

El chantaje de llevarse Mata Múa de Gaugin seguramente a Andorra para exhibirlo en su salón ha surtido efecto (la baronesa, como el Rubius, reside en este país por cuestiones fiscales). Finalmente Tita se ha salido con la suya y dejará que su colección (no la del barón, ésa es Patrimonio Nacional) siga exhibiéndose en España a cambio de este alquiler anual.

Tita se confiesa feliz y tranquila, asegura que la semana pasada estuvo a punto de embalar la colección para sacarla de España y recuerda las muchas ofertas que ha recibido desde otras pinacotecas. "Pero al final he sabido que sí, que se me aprecia… He tratado de ser leal a mí misma y a mis principios".

Recuerda además la baronesa sus problemas de liquidez. "Tengo cuatro casas hipotecadas. Me ha llevado a esto el haber renunciado a mi herencia para que el Museo Thyssen exista en Madrid". Y lo importante de la entrevista: cómo está su relación con su hijo Borja. "Estoy deseando conocer a su hija, se llama India, es un nombre muy bonito. Me ha invitado a ir a su casa, pero será un poco más adelante, cuando todo esto del coronavirus pase un poco".

Leonor y Sofía, cocineras

¡Hola! cuenta cuál es la "pasión secreta" de la princesa de Asturias y de su hermana Sofía. A las niñas les encanta la gastronomía.

La revista cuenta que Leonor y Sofía acudieron hace años a un curso del restaurante DSTAgE, en el que el chef Diego Guerrero enseña a mayores y pequeños a cocinar. Ese día aprendieron a preparar Minibabybel de camembert trufado, tomate cherry curado con suave puré de cebollino, aceite de anchoa y albahaca y chocolate con churros. Al parecer a nuestra heredera le encanta el chocolate negro.

Según la publicación, la pasión por los fogones se ha incrementado durante la pandemia.

Cisma en la familia Campos

Según cuenta Semana en exclusiva, las últimas entrevistas y comentarios en televisión de Terelu, Carmen, Teresa y la menor, Alejandra, han provocado tensiones familiares. No ha gustado que Carmen dijese que no la han defendido cuando se ha sentido atacada.

Dice la revista que Terelu "está profundamente dolida con su hermana. No entiende cómo Carmen Borrego puede reprocharle esto cuando su marcha de Sálvame fue precisamente por defenderla".

Malena y Arévalo hablan de su noviazgo

Por alguna razón incomprensible Lecturas no abre su portada con la entrevista exclusiva a Malena Gracia y Arévalo confesando su noviazgo. La pareja, dice la publicación, quiere "gritar al mundo su amor". Y es que, en palabras de la actriz, "Arévalo me gusta más que un chico de 30 o 40 años".

Como otras muchas parejas, Malena y Arévalo, que se llevan 22 años, comenzaron a intimar debido al dolor que estaban viviendo. Él por la muerte de su mujer en 2015. Malena porque su madre falleció a los pocos meses y el humorista se convirtió en su confidente y después en "algo más".

La entrevista cabalga entre la ternura y el vodevil: cuentan cómo fue su primera noche, que juegan a papás y mamás en la cama con las mascotas; aclaran que su relación no es por interés (económico) o recuerdan lo mal que lo pasó cuando ella "fue víctima de una campaña en la que se la acusó de ser una mujer de la vida".

Georgina y su romance con uno de los tentadores

La portada de Semana nos sorprende con una revelación: Georgina Rodríguez tuvo un novio que ahora "trabaja" en La Isla de las Tentaciones como cebo. En el programa se refieren a él como "tentador".

Se trata de Javier, un fotógrafo de Huesca con el que la novia de Cristiano Ronaldo compartió varios cursos del Instituto de Jaca.

Cóctel de noticias

Anne Igartiburu y su marido viven separados. Leemos en la portada de Lecturas que tras cinco años de matrimonio, la presentadora y el músico Pablo Heras-Casado ya no hacen vida en común. Ella se ha quedado en el piso en el que vivía de soltera en el norte de Madrid con sus tres hijos y él se ha mudado a una vivienda cerca del Teatro Real, donde trabaja como director de orquesta.

Penélope Cruz, portada de ¡Hola! La revista se ha decantado por una fotografía de la actriz española tomada durante el desfile de Chanel en la Semana de Alta Costura que acaba de celebrarse en París. La española compartió mesa y confidencias con Carlota de Mónaco y otro puñado de actrices que comentan qué sienten al vestirse bien como si estuviesen hablando de investigar una vacuna. El soporífero vídeo está disponible es sus respectivos Instagram.

Bertín Osborne avanza en ¡Hola! su próximo proyecto profesional: está grabando un disco que saldrá en primavera. Se trata de un álbum pop con canciones inéditas que está escribiendo él mismo.

Alba Santana viaja a España para estar con su madre. La hija de Mila Ximénez, que reside en Ámsterdam con su familia, ha pasado unos días con la periodista y la ha acompañado a sus revisiones médicas.

Kiko Matamoros estrena casa. Semana publica varias fotos del palacete de lujo de 360 metros cuadrados cerca del Palacio Real al que se ha mudado junto a su novia, Marta López, y por el que pagarán 3.700 euros mensuales de alquiler. Como vemos en una foto en la que Kiko se asoma al balcón para disfrutar de las vistas, les cabe hasta un piano. Lo que no sabemos es quién de ellos lo toca.